Дружина Павліка про скандал із квартирою його колишньої: Чому ми мусимо утримувати її все життя?

Схоже, між колишньою та чинною дружинами співака Віктора Павліка, Ларисою Созаєвою та Катериною Репяховою розгоряється черговий скандал у мережі. Перша заявила, що ексчоловік "виселяє її з квартири". Друга не змовчала та вирішила докладно пояснити, які суми вони з артистом щомісяця змушені витрачати на житло Лори.

Свою позицію Катя виклала в прямому ефірі в Instagram.

Зі слів Репяхової, доки був живий син її чоловіка, і понад рік після його смерті вони допомагали Лорі грошима та продуктами. На додачу до цього, Павлік продовжує виплачувати кредит за квартиру, придбану в шлюбі з Созаєвою. Через зростання курсу долара співак на цей момент витратив на помешкання, яке зараз коштує 150-160 тисяч доларів, уже 750 тисяч. І до закриття кредиту ще дуже далеко.

Катерина вважає, що вони з чоловіком "роблять ведмежу послугу" Лорі, тоді як самим їм доводиться жити в орендованому житлі фото з instagram репяхової

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"Віктор Франкович не Монатік, не Олег Винник, ми не багаті", - запевнила Катерина.

Як розповіла молодиця, Павлік щомісяця платить 50 тисяч за кредитом плюс комунальні послуги, де взимку набігає 6-7 тисяч. Зарплатні самої Лариси на це буцімто не вистачає.

Репяхова пояснила, що вони з чоловіком запропонували Созаєвій продати квартиру та погасити кредит. Жінці вони готові натомість віддати 100 тисяч доларів. Але Лору такий варіант не влаштовує.

"У неї радіє душа, коли гроші ідуть із нашої сім'ї", - заявила Катя.

"Чому ми мусимо утримувати її все життя? Чому не хотіти думати про завтрашній день? Чому не хотіти заробляти більше, щоби і поїсти собі купити, і комуналку закрити?", - запитала вона.

Созаєва у сторіз сказала, що ексчоловік "виселяє її з квартири" фото з instagram созаєвої

"Якщо я колись розлучатимуся з Віктором Франковичем, то, мабуть, я буду рада, якщо в мене лишаться 100 тисяч доларів", - зазначила Репяхова.

Також Катерина вирішила розставити крапки над "і" в питанні, що вона "розбила сім'ю" Лори.

"Коли я зустріла Віктора Франковича, в нього були великі проблеми з алкоголем, настільки великі, що це були запої, реанімація... Виходив на сцену п'яний, його виносили, виходив на сцену з розстібнутою ширінькою", - пригадала вона.

Як наголосила Репяхова, їй не соромно про таке розказувати, оскільки її чоловік поборов свою залежність і тепер узагалі не вживає алкоголю. Але у той період, зі слів Каті, Лори не було поруч із ним у лікарнях. Репяхова припускає, що ексдружина співака на той момент просто втомилася за нього боротися. Але якби життя артиста не змінила Катя, його могло би вже не бути серед живих.

55-річний Віктор Франкович подолав алкогольну залежність та ще раз став татком фото з instagram павліка

Своїй попередниці Репяхова бажає знайти нового хорошого чоловіка та самореалізуватися.

Лариса теж виклала своє бачення ситуації, що склалася. У Facebook жінка навела й текст повідомлення, яке отримала від Катерини.

Нагадаємо, Созаєва свого часу заявляла, що Павлік, залицяючись до своєї на той момент коханки Репяхової, витратив на неї 200 тисяч гривень за рік, обділяючи власну родину.

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