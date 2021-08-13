20 тисяч на квартиру і авто в кредиті: Павлік розказав, скільки заробляє та витрачає за місяць

55-річний співак Віктор Павлік, який у червні став батьком учетверте, розказав про свої заробітки та витрати.

Як виявилося, Віктор Франкович має на місяць кілька тисяч доларів з концертів, але зовсім не жирує.

Про свої фінанси артист говорив у новому випуску "Слаva +" на YouTube.

За словами Павліка, він має стабільно кілька концертів на місяць. Гонорар за один виступ в середньому 5 тисяч доларів, з яких він ще платить музикантам та 10 відсотків організатору.

"Два-три концерти, за великим рахунком, достатньо, щоби жити, але не жирувати. Не записувати нові пісні та знімати нові кліпи, тому що я маю достатньо матеріалу, слава богу, але для того щоб їсти, оплачувати комуналку вистачає", - зазначив Віктор Франкович.

"Як каже Катя: "Те, що заробляєш ти, йде в сім'ю, те що заробляю я – іде мені", - процитував дружину Павлік

"5-7 тисяч доларів на місяць маю. Але в мене витрати трішечки більші, ніж в інших людей. Комусь цих грошей, можливо, і на рік хватило б. Ми знімаємо квартиру за 20 тисяч, за стоянку двох машин плачу 5200 гривень, мотоцикл 1000. Машина в мене в кредиті", - поділився подробицями артист.

Своє авто Репяхова з кредиту викупила, але за другу машину Павлік досі виплачує

Павлік також уточнив, що вони з дружиною хотіли б свій будинок, але поки не мають достатньо коштів. Також він похвалив Катю за вміння відкладати гроші.

Крім того, артист зазначив, що збирається відкрити рахунок для їхнього синочка Михасика, який поповнюватиме до 18 років хлопця.

Нещодавно Віктор Франкович розказував, як це для нього - бути батьком маленької дитини

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