Спірз звинуватила матір у своєму 13-річному перебуванні під опікою: Вона таємно зруйнувала моє життя

Американська співачка Брітні Спірз, яка вже ось-ось отримає довгоочікувану свободу, не збирається пробачати батькам років свого життя, проведених під опікою.

Артистка гнівно накинулася на свою матір Лінн у Instagram.

Щоправда, потім видалила допис.

Брітні років свого "полону" не подарує ні татові, ні мамі фото з instagram спірз

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Як написала Спірз, те, що відбувалося всі ці роки, тепер перестало бути "сімейною справою".

"Мій тато, може, і розпочав опіку 13 років тому... але чого люди не знають, так це того, що це моя мама подала йому таку ідею", - заявила співачка.

"Я ніколи не поверну собі цих років... Вона таємно зруйнувала моє життя", - наголосила Бріт.

Вона запропонувала Лінн та своїй колишній бізнес-менеджерці Лу Тейлор тепер "піти нах*й" зі своїми виправданнями "я не здогадувалася, що відбувається".

"Мій тато недостатньо розумний для того, щоби навіть подумати про опіку", - запевнила Спірз.

Зірка додала, що тепер вона нарешті усміхається, бо перед нею ціле нове життя.

Як відомо, Лінн висловила стривоженість в 2019-му році, коли з'явилися підозри, що Брітні проти її волі поклали до психлікарні. Жінка навіть стала лайкати в соцмережах пости з хештегом #freeBritney.

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