Слава Камінська у ТаблоID-бліц розказала про життя експромтом, безлімітний секс та сльози через дрібниці

Слава Камінська, яка нещодавно випустила свій перший кліп як сольна співачка, вже скучила за активною роботою та студією.

Як виявилося, артистка зневажає себе у періоди ліні та прагне перших позицій у відомих чартах.

А ще для повного щастя Славі треба багато грошей і багато сексу. Про все це вона розказала у ТаблоID-бліц.

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?

– Моє щастя не залежить від якихось об’єктивних причин. Я щаслива просто від того, що можу займатися улюбленою справою, маю на це сили та натхнення.

– Ваш найбільший страх?

– Віднедавна – пробити колесо на машині. Особливо, коли кудись поспішаєш, місто у заторах, а до повного щастя на наших дорогах не вистачає тільки натрапити на якусь гостру дрібницю (хоча, глядачі моїх сторіз пам’ятають, шо не завжди дрібницю).

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– У мене гарна пам’ять, я себе пам’ятаю навіть у ранньому дитинстві, як проводжала тата у рейси.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– А обов’язково за себе? Чи можемо обговорити іспанський сором: коли робить хтось, а соромно тобі (сміється). Зазвичай мені часто соромно за те, що я бачу у своїй стрічці Instagram. Коли це несмішні жарти, плаский гумор, якісь геть недоречні світлини.

За свої фото Славі не соромно, на відміну від чужих

– Що вас робить дуже нещасною?

– Відсутність коханого поруч. Це ніби рефлекс. Коли залишаєшся сам на сам – стає якось моторошно. Хоча мені ніколи не сумно із собою, все одно, відчуття, що чогось бракує, бере верх та інколи робить мене нещасною.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Найбільше подобається – усе як загальна картинка, такий цілісний образ. Не подобається, певно, зайва вага, котра час від часу мене атакує, а я з нею змагаюся. Та це не критичні недоліки, декілька зайвих кілограм – декілька тижнів тренувань.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Напевно, всі гроші, котрі я позичала друзям та знайомим. Тому що, виявилося, що не позичала, а дарувала.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Та ніхто не зіграє краще за мене. Я навіть не уявляю, чи можна написати сценарій, тому що я живу емоціями, а це просто ситуативні реакції на ті чи інші ситуації. Тобто, суцільний експромт.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Бути вдячною. Людям, які мене оточують, всім, хто зі мною працює, та просто Всесвіту, що знаходжуся у потрібний час у потрібному місці.

– Яке ваше улюблене слово?

– Навряд його пропустить цензура. Жартую. Напевно, котик, часто його юзаю у спілкуванні з близькими.

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Я, до речі, дуже швидко забуваю все погане, просто не тримаю у голові. Але з того, що дратує, то все починається зі слів "Слава хотіла, а я не хотів". Якщо Слава хоче, то вона отримує.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Багато. Напевно, стільки нулів ще не вигадали.

Це золоте намисто-оберіг на шиї Слави - від Лілі Літковської

– Ваша guilty pleasure?

– Хотілося б сказати, що Lamborghini Urus, але обійдемося фастфудом. Рятує на зйомках і точно додає щастя у критичні моменти.

– Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?

– Себе у періоди надмірної ліні. Не можу їх контролювати, але в моменти емоційного вигорання просто фізично не можу змусити себе робити ті чи інші речі. Потім про це жалкую, ніби, ну могла ж, якісь ще ресурси були.

– Ваше найбільше розчарування

– Деякі люди.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Перший вихід на сцену. Я би заборонила собі хвилюватися та сумніватися у собі.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Мені для цього приводи не потрібні. Я їх обов’язково вигадаю, якщо в організмі накопичується зайва рідина. Зазвичай довго тримаюся, а потім зриваюся через дрібниці.

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Мені потрібен безлімітний абонемент!

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Декілька перших позицій у відомих чартах.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Без телефону. Це вже рефлекс: прокинутися зранку та перевірити графік та повідомлення.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– 15 років співати у незмінному складі жіночого гурту. А ще, Леон та Лаура. Не називаю дітей досягненням, але це той острівок щастя, яким я безмежно пишаюся.

Діти Слави від Едгара Камінського - Лаура та Леон

– Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?

– Щирою. Відкритою, щасливою та смішною.

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Не зачаровуйся, якщо не хочеш розчаровуватися. Ми самі будуємо ефемерні ілюзії, а потім самі ж засмучуємося, коли вони не збігаються з реальністю.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– Напевно, у студії звукозапису або на знімальному майданчику. Я скучила за активною роботою.

Фото пресслужби та з Instagram

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