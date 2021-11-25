"Віддам тобі все, що ми нажили": Павлік на тлі скандалу публічно звернувся до ексдружини

Співак Віктор Павлік не стримався і вперше особисто втрутився у чвари своїх колишньої та нинішньої дружин. 55-річний артист звернувся до Лори Созаєвої у Instagram.

"Я довго мовчав… Я дуже не люблю всі ці розбірки і мені дуже прикро, що в котрий раз це трапляється з моєю сім’єю... Я дуже сильно поважаю свою колишню дружину, я їй сильно вдячний багато за що. Я підтримував її завжди, все, що від мене залежало. А іноді навіть проти волі моєї теперішньої дружини", - зізнався Віктор Франкович.

Віктор Павлік уперше публічно втрутився в скандал між Лорою та Катею ФОТО З INSTAGRAM ПАВЛІКА

"Але!!! Вкотре бачити образливі слова від колишньої в сторону моєї дружини я не маю сил", - додав він.

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Коментуючи звинувачення Лори, мовляв, Катерина забрала в неї чоловіка, співак підкреслив, що просто "їхні дороги розійшлися".

"Я пішов! І я хотів цього! І я не жалкую ні про що. Катя мені подарувала друге життя!", - заявив Павлік.

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"Я тобі, Лора, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен", - підсумував він.

Чи означає це, що Павлік і надалі продовжуватиме виплачувати кредит за квартиру, придбану в шлюбі з Созаєвою, поки незрозуміло. Як відомо, Репяхова не приховує, що геть не в захваті від перспективи "утримувати все життя" ексдружину свого чоловіка.

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