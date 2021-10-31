Віктор Павлік про батьківство в 55 років: Усвідомлюю кожен день, проведений із сином

Співак Віктор Павлік розповів, як це, стати батьком у 55. Своїми думками артист поділився для Instagram дружини, Катерини Репяхової.

Сама ж молодиця їхній із коханим досвід вважає цілком позитивним та радить усім дослухатися до своїх сердець і слідувати за мріями.

Михайлові Вікторовичу вже 4 з половиною місяці

"Я спитала в чоловіка, як це, стати батьком у 55? Він сказав: "Я усвідомлюю кожен день, проведений із сином. Я ціную. Я хочу проживати кожен рік як декілька років із ним", - написала Катя.

Для артиста це четвертий нащадок, і є ще й троє онуків

"Наше батьківство було усвідомленим та бажаним. І я ні на секунду не пошкодувала, що обрала батька своєму сину. Я не побачила донині жодного мінусу в пізньому батьківстві. Я щодня знаходжу лише плюси. Ми пишаємося нашим татом і дуже його любимо", - додала жінка.

Нагадаємо, як раніше розказувала Катерина, завагітніти їй вдалося не з першої спроби. На одній спільній дитині подружжя спинятися не збирається.

Фото з Instagram Павліка та Репяхової

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