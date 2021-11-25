"Мене хочуть знищити": жінка Павліка пожалілася на атаку ботів, а його колишня назвала її "тварюкою"

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка кілька місяців тому хвалилася своїми успіхами в заробітках на Instagram, схоже, трохи наврочила. Молодиця заявила, що її рекламодавців атакують боти.

І вона підозрює, що до цього причетна ексдружина артиста, Лариса Созаєва, котра нещодавно теж подалася в блогерки.

Лора не забарилася з відповіддю "нешановній" Каті. Баттл між жіночками, що логічно, розгорнувся в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

"Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів", - написала Репяхова.

"Я почну з того, що в мене нема ворогів та недоброзичливців. Не рахуючи однієї людини, котра не може пробачити мені мої успіхи та відкрито бажає моїй сім'ї все життя жити на зйомних квартирах. Але не спійманий - не злодій", - зазначила вона.

Вікторе Франковичу. Що. Там. У них. Відбувається?? фото з instagram павліка

Як зізналася Катя, спочатку в неї "була істерика, сльози, нерви, страх", але вона опанувала себе та усвідомила, що ці події - прекрасна нагода започаткувати свою справу за межами Instagram.

"Я знаю, що ця ситуація мене зробить лише сильнішою! І мою аудиторію в мене ніхто не забере", - запевнила Репяхова.

Созаєва ж не полінувалася записати відеозвернення до колишньої суперниці. Зокрема вона нагадала Катерині, що та відбила в неї чоловіка, який не хотів іти з родини. Вона запевнила, що це "нахабна тварюка" Репяхова поведена на ній, ревнує та переслідує, тоді як їй і діла нема до якихось там ботів.

View this post on Instagram A post shared by Лора Созаева (@lora.sozaeva)

Нагадаємо, чергова ескалація конфлікту між колишньою та нинішньою супутницями життя Віктора Франковича сталася в жовтні.

Причиною цього разу є квартира, котру артист свого часу пообіцяв лишити Созаєвій та їхньому нині покійному синові Павлу. Тепер же Павлік та Репяхова наполягають на продажі помешкання, бо співак більше "не тягне" величезний кредит.

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