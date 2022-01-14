"Ви не розумієте, що я зараз переживаю": розлючений Каньє Вест побив фаната - ЗМІ

Американський репер Каньє Вест начебто відлупцював фаната, який підійшов до нього на вулиці вночі та попросив автограф.

Як пише TMZ, це сталося близько 3-ї ранку у Лос-Анджелесі, коли музикант виходив зі студії.

Видання оприлюднило відео, на якому видно чоловіка, що лежить на землі, поки якась жінка намагається заспокоїти розлюченого Каньє.

"Дай мені руку, дай мені руку. Я твоя родина", - каже жінка, яка начебто є двоюрідною сестрою Веста.

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"Відійди від мене!", - волає у відповідь репер.

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Як розповіли свідки, відео знято буквально через кілька секунд після того, як Каньє двічі вдарив хлопця – у голову та в шию, після чого той впав і сильно вдарився головою.

За даними видання, усе почалося, коли Вест вийшов зі студії та попросив людей, які на нього чекали, не фотографувати і не знімати його. Репер сказав щось про те, що вони не розуміють, через що він зараз проходить. А коли хтось йому відповів, мовляв, все окей, ми всі переживаємо сімейні негаразди, Каньє зірвався і дав волю рукам.

Як розповіли свідки, Вест був злий уже тоді, коли вийшов із будівлі о 2:30 ночі.

Ймовірний потерпілий фанат репера відмовився від медичної допомоги на місці події. Але, як пізніше стало відомо, його все-таки перевірили у відділенні невідкладної допомоги.

Поліція уже розслідує цю справу на предмет того, чи справді було побиття.

Нагадаємо, на початку 2021-го року стало відомо, що шлюбу Каньє Веста та Кім Кардашян настав кінець. Відтоді у ЗМІ кілька разів припускали, що репер хоче повернути матір своїх дітей, у якої роман із молодим коміком.

Однак нещодавно Каньє став виходити в люди з актрисою Джулією Фокс.