"Не спілкуюся з нею вже понад рік": старша донька Єгорової прокоментувала її пост про Путіна
Четвер, 27 січня 2022, 10:05
Старша дочка актриси Сніжани Єгорової від режисера Семена Горова, Стася Ровінська зробила заяву, в якій прокоментувала стосунки з мамою та її нещодавній пост про підтримку Путіна.
Дівчина зізналася, що вже понад рік не спілкується з матір'ю, яка, до речі, живе закордоном і звідти підтримує країну-агресора.
У своєму пості на Facebook Ровінська наголосила, що має іншу громадянську позицію, через яку, зокрема, і не підтримує зв'язок із мамою.
Нагадаємо, у травні 2020-го року Ровінська народила третю дитину, і тоді вона ще спілкувалася з Єгоровою.
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