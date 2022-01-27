"Не спілкуюся з нею вже понад рік": старша донька Єгорової прокоментувала її пост про Путіна

Старша дочка актриси Сніжани Єгорової від режисера Семена Горова, Стася Ровінська зробила заяву, в якій прокоментувала стосунки з мамою та її нещодавній пост про підтримку Путіна.

Дівчина зізналася, що вже понад рік не спілкується з матір'ю, яка, до речі, живе закордоном і звідти підтримує країну-агресора.

У своєму пості на Facebook Ровінська наголосила, що має іншу громадянську позицію, через яку, зокрема, і не підтримує зв'язок із мамою.

Де саме перебуває Єгорова, Стася не уточнила

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Нагадаємо, у травні 2020-го року Ровінська народила третю дитину, і тоді вона ще спілкувалася з Єгоровою.

Ровінська з чоловіком і трьома дітьми фото з facebook

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