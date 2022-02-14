"Підтвердити або спростувати факт підробки": Суспільне звертається до ДПСУ для перевірки довідки Аліни Паш

Схоже, в скандальній історії щодо переможниці Нацвідбору на Євробачення Alina Pash та її поїздки до окупованого Криму в 2015-му році нарешті буде поставлено крапку.

Для цього Суспільний мовник вирішив звернутися до Державної прикордонної служби України.

"У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби", - говориться в повідомленні на сайті.

Суспільне хоче, щоби ДПСУ підтвердила, що Аліна Паш не порушувала кордон України. Або ж навпаки фото з instagram alina pash

Реклама:

"Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів", - зазначається в заяві.

Суспільне нагадує, що вже зверталося до ДПСУ, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Згодом її команда надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.

Як розказала сама Аліна, отримати цю довідку їй було дуже складно, адже минуло вже кілька років. Артистка, яка наполягає, що не влітала до Криму з Росії, хоче, щоби цей "потік багнюки" вже нарешті закінчився.

Нагадаємо, з перемогою Alina Pash у Нацвідборі категорично не згоден гурт Kalush Orchestra. Колектив заявляє про фальсифікацію та готує відповідну петицію до президента.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2022. ОНОВЛЕНО

Alina Pash пояснила "пранк" у Москві та поїздку до Криму: Хочеться, щоби цей потік багнюки вже закінчився