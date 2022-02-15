"Не потерплю безпідставних наклепів": Камалія збирається подати позов проти стилістки, яка вимагає у неї гроші

Співачка Камалія заявила, що її адвокати готують позов на стилістку Софію Неведому, яка звинуватила артистку в тому, що вона винна їй гроші за роботу на зйомках кліпу.

Камалія запевняє, що це безпідставний наклеп, і гроші вона нікому не винна. Натомість наголошує, що стилістка не виконала свою роботу належно та ще й розповсюдила неправдиву інформацію у мережі.

Усе почалося з того, що кілька днів тому Софія Неведома оприлюднила у мережі пост, в якому заявила, що Камалія два місяці не виплачує їй 200 доларів за роботу. Мовляв, їй заплатили лише половину грошей, а швачці, яка шила вбрання, взагалі не дали грошей за матеріали і роботу.

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Тоді Камалія відповіла, що їй потрібен час, щоби розібратися у ситуації. І через кілька днів написала великий пост, у якому все пояснила.

"Друзі, всі вихідні ми з командою провели в режимі роботи та з'ясування обставин "звинувачень", які посипалися на мою адресу з боку стиліста Софії Неведомої. Після того, як мені вдалося відновити всю картину, можу прокоментувати таке:

Залучити Софію до зйомок кліпу режисеру запропонувала я. Подальшу комунікацію з творчих питань я, звичайно, вела напряму - це нормальна практика. Але все, що стосується загального бюджету кліпу, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, мене не стосується. Я затверджую загальний бюджет кліпу із продакшеном. Далі всі витратами і виплатами членам команди розпоряджаються вони", - написала співачка.

Софія запевняє, що Камалія винна їй гроші фото з instagram

"З бюджету видно, що гонорар стиліста складав 400 доларів. У фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю забрала її гонорар, бо стверджувала, що стиліст взагалі не працювала. Вона мала прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми затверджували не на примірці, а на фото в телефоні", - зазначила Камалія.

Камалія показала фрагменти переписок

"Із трьох необхідних образів вона встигла зробити лише один. У день зйомок стиліст Софія запізнилася. Через це початок зйомок затягнувся, і продакшену довелося доплачувати за оренду студії та персонал. Більше того, вона (Софія) пішла посеред зйомок, нікому не повідомивши. Проте після закінчення знімального процесу ми дали продакшену додаткові 200 доларів на оплату стиліста. І це плюс до того, що продюсерська компанія виставила нам у рахунку", - повідомила артистка.

"Розібравшись у ситуації, можу сказати, що якщо Софія щиро вважає, що я їй щось винна, то вона може сміливо подати проти мене позов. Якщо суд вирішить, що вона має рацію, то я заплачу. Поки що я дотримуюся своєї позиції: все, що я мала сплатити продакшену по бюджету, я сплатила. У продакшена до мене питань не повинно бути", - запевнила Камалія.

"Крім того, Наталя - швачка, на яку у своїх повідомленнях посилається Софія, і якій я, за її словами, нібито також не заплатила, - може підтвердити, що не має до мене жодних фінансових чи інших претензій", - наголосила Камалія.

Співачка виклала письмову заяву швачки на доказ своїх слів

"Тим часом мої адвокати готують проти Софії Неведомої позов за фактом наклепу. Як тільки вона повернеться з Москви (де зараз знаходиться), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій та наклепів проти себе я не потерплю", - заявила Камалія.

"До речі, Софія зараз спокійно сидить у Москві і просить нас перевести гроші на її російську кредитну картку. Ця дівчина в такому юному віці отримала цілих три паспорти, зокрема Росії та ДНР. А тепер, у такий складний для нашої країни час, вона просить українців підтримати її у вимаганні у мене грошей та їхньому відправленні до Росії", - додала вона.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Камалія перенесла двобічну пневмонію, яка розвинулася в неї через так звану "флурону".

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