Грип + Covid: Камалія опинилася в лікарні з двобічною пневмонією. ВІДЕО

Співачка Камалія опинилася на лікарняному ліжку через "флурону" - поєднання грипу та Covid-19. Зірка зізналася, що в неї "букет ускладнень", зокрема це двобічна пневмонія та двобічний гайморит.

Лежачи під крапельницею, артистка все ж знайшла у собі сили, щоби вийти в прямий ефір у Instagram та трохи заспокоїти своїх фанів.

"Я - боєць, і завжди ним була", - запевнила Камалія, зізнавшись, що втомилася хворіти.

Камалія не втрачає бадьорого настрою навіть на лікарняному ліжку

Співачка розказала, що її нездужання почалося ще під час відпочинку у Фінляндії на початку січня, з болю в горлі. Вона припускає, що її родина або "хапанула" тоді щось у літаку, хоча всі були у масках, або хворобу принесла одна з працівниць будинку зірки.

Відреагувала Камалія й на закиди щодо того, що, мовляв, ото не треба було нікуди їздити в такі часи.

"Люди, ми вже два роки в коронавірусі. Скажіть, будь-ласка, хто може взагалі витримати два роки ув'язнення? У мене ростуть діти, вони теж хочуть на канікулах відпочивати, вони хочуть бачити, отримувати емоції", - зазначила вона, наголосивши, що віруси можна підхопити будь-де.

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Нагадаємо, восени 2020-го Камалія та її рідні перехворіли на Covid-19. Тяжче за всіх переніс недугу чоловік зірки, Мохаммад Захур. Згодом подружжя вакцинувалося від коронавірусу.

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