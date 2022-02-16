Секс-скандал залагоджено: принц Ендрю та жінка, що звинуватила його у зґвалтуванні, домовилися про компенсацію

Схоже, королівська родина Великої Британії на деякий час може видихати з полегшенням. Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала сина Єлизавети ІІ у зґвалтуванні, досягли домовленості поза судом.

"Істотну сума", розмір якої не розкривається, 61-річний принц передасть до благодійного фонду Джуффре, що допомагає жертвам насильства.

Про це повідомляє ВВС.

Принц Ендрю не постане перед судом ФОТО GETTY IMAGES

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В офіційній заяві Ендрю підкреслюється, що принц визнає, що позивачка стала жертвою як аб'юзу, так і несправедливих публічних звинувачень, тоді як він особисто ніколи не мав наміру шкодити її репутації. Герцог Йоркський також відзначив "хоробрість міс Джуффре та людей, які пережили насильство та відстоюють себе та інших".

Подейкують, розмір компенсації, яку погодилася прийняти Вірджинія, може обчислюватися мільйонами. Принц Ендрю отримує пенсію як колишній військовослужбовець, а також має прибуток від герцогства Ланкастерського, що надежить Її Величності. Нагадаємо, раніше говорили, що Єлизавета виділяє синові 323 тисячі доларів на рік.

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Іще ходять чутки, що це королівська сім'я надавила на Ендрю, щоби він чимшвидше залагодив скандал, не доводячи справу до суду. В іншому випадку святкування 70-річчя правління Єлизавети було би затьмарене.

Як відомо, принц стояв на тім, що "не пригадує", щоби колись зустрічався з Вірджинією Джуффре. Жінка ж запевняє, що її, на той момент неповнолітню, кілька разів примушували до сексу з Ендрю. У січні королева Єлизавета позбавила сина військових звань та офіційних патронажів.

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