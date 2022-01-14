"Сину, тебе розжалувано": джерела розказали, що відбулося між Єлизаветою ІІ та принцом Ендрю, звинуваченим у зґвалтуванні

Британський принц Ендрю, який постане перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над неповнолітньою, вже отримав суворе покарання від королівської родини.

Як оголосив палац, 61-річний син королеви повертає Її Величності свої військові звання та офіційні патронажі.

"Герцог Йоркський і надалі не виконуватиме жодних публічних обов'язків та захищатиме себе в цій справі як приватна особа", - говориться у стислому офіційному повідомленні.

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Що відбулося перед його написанням у Віндзорському палаці, довідалося видання New York Post.

За інформацією джерел, жорсткий меседж: "Сину, тебе розжалувано" принц почув особисто від Єлизавети ІІ. На килим на приватну аудієнцію до королеви Ендрю викликали вранці 14-го січня. Мати повідомила йому, що віднині він не називатиметься "Його Королівська Високість".

Принца Ендрю судитимуть як звичайного громадянина фото getty images

До Ендрю в нещодавній історії королівської родини цей титул забирали в чотирьох осіб: у його ексдружини Сари Йоркської та в принцеси Діани, коли ті розлучалися з принцами, а ще в принца Гаррі та Меган Маркл.

Утім інсайдер у палаці радить звернути увагу на формулювання. Так у офіційному оголошенні про "Мегзіт" була фраза "попри те, що всі засмучені їхнім рішенням". У заяві ж щодо принца Ендрю не було допущено навіть натяку на емоції, лише "зі схвалення та згоди королеви".

"Від королеви не було ні слова про її смуток чи розчарування, нічого емоційного. Це було дуже різко", - зазначив співрозмовник видання.

Її Величність особисто виписала прочухана 61-річному синові фото getty images

Водночас, подейкують, Її Величність все ж не кине напризволяще непутящого сина, зокрема вона оплачуватиме його витрати на адвокатів із власних приватних рахунків. Ендрю буцімто отримує від Єлизавети 323 тисячі доларів на рік.

Нагадаємо, принца звинувачує у зґвалтуванні жінка на ім'я Вірджинія Джуффре. Вона стверджує, що в віці 17 років вона була жертвою сексуальної експлуатації з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, друга Ендрю, та світської левиці Гілейн Максвелл, котрі постачали дівчаток заможним клієнтам.

Як відомо, Епштейн у 2018-му році вчинив самогубство в тюрмі. Максвелл у грудні суд визнав винною. Принц Ендрю заперечує навіть те, що був знайомий із Джуффре.

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