"Тільки хлопав, не виступав": учасник Kalush Orchestra після появи свого фото коло Кремля пояснив, що робив у Росії

Учасник гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук прокоментував своє фото на тлі тлі Собору Василя Блаженного неподалік від московського Кремля, яке з'явилося в мережі.

Музикант не став заперечувати, що був у Росії, але запевнив, що було це ще в 2013-му році.

Цим фото Тимофій буцімто поділився у російській соцмережі ВКонтакте скріншоти з instagram

Музичук стверджує, що не був у Росії після 2013-го року. Але, якщо вірити скріну, то він оновив фото в 2015-му

"У 2013-му році я дійсно був у Росії на концерті Михайла Поплавського як масовка, просто хлопав, не виступав", - пояснив Тимофій у Insta-сторіс.

"І в цьому ж році, 2013-му виступав у Краснодарі. Після 2013-го в Росії взагалі не був", - сказав він.

Нагадаємо, за офіційними результатами Нвцвідбору на Євробачення Kalush Orchestra посіли друге місце, на один бал поступившись Alina Pash. Гурт звинувачує організаторів у фальсифікації. Аліні ж загрожує дискваліфікація.

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