Дорофєєва, Астаф'єва та alyona alyona долучилися до флешмобу з "непристойним" тризубом, який засудили в мережі

Напередодні Дня Незалежності України мінкульт разом із агенцією Banda вирішили "покреативити" і розробили жест-привітання до свята.

Зірковий десант у цьому флешмобі під назвою #тризубнезалежності розділився на два табори: одні підтримали варіант жесту від Banda, а інші - класичний тризуб борця за незалежність В'ячеслава Чорновола.

Міністр культури Олександр Ткаченко, співачки DOROFEEVA, alyona alyona, Lida Lee, Даша Астаф’єва та учасник гурту Kalush Orchestra MC КилимМен долучилися до креативу і наразилися на критику у мережі. Адже цей жест має сексуальний підтекст. Його називають "Two in the pink, one in the stink".

Після критики пост було видалено зі сторінки banda.agency

Надя, певно, не в курсі про значення цього жесту

А от від Даші ми такого не очікували :)

Ну тепер дівчата знатимуть, що це не лише тризуб

Небайдужі журналісти та культурні діячі пояснили, що класична варіація тризуба пальцями належить В’ячеславу Чорноволу, одному з найвідоміших борців за незалежність та демократію, без якого неможливо уявити той день 24-го серпня 1991 року.

Креативники «тризубу» продемонстрували абсолютне невігластво та незнання історії Навіщо вигадувати щось, якщо до вас це... Posted by Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva on Monday, August 22, 2022

Також це жест належить до церковної практики. Ним священики благословляють паству. Означає І + Х (Ісус Христос).

Серед зірок, які зробили тризуб у класичній варіації, опинилися Христина Соловій, Олександр Сидоренко та Олег Михайлюта з ТНМК.

Після того, як флешмоб розкритикували ЗМІ та почали активно обговорювати у соцмережах, агенція Banda пояснила, що до чого. Навіть двічі.