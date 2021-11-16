Джанабаєва назвала "помилку номер один" у вихованні дівчаток

Співачка Альбіна Джанабаєва, яка у квітні народила донечку Агату від Валерія Меладзе, поділилася своїми правилами виховання. Найбільшою помилкою батьків 42-річна артистка вважає намагання зробити дівчинку "зручною".

Про це Альбіна говорила в телешоу "Простые секреты", пише StarHit.

Обличчя маленької Агати багатодітні зіркові батьки поки не показують фото з instagram джанабаєвої

"Помилка номер один - намагатися зробити дівчинку зручною. Це, звісно, і хлопчиків стосується, але дівчаток більшою мірою. Вважається, що дівчинка не повинна когось засмутити, образити, погано думати про когось... Це все складно для дитини. Така крихітка виростає і продовжує бути зручною для всіх - для чоловіка, свекрухи, батьків, колег... А про себе вона коли думатиме? Зрештою це накопичується і вихлюпується в сімейний скандал", - заявила співачка.

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"Похвала для дітей - наче полив для квітки. Батьки не повинні бути дитині друзями. Треба так вибудувати стосунки, щоби підліток прийшов і сам усе розповів. Треба вислуховувати, не звалювати на нього якісь свої проблеми. Якщо жінка постійно скаржитиметься доньці на чоловіків, то ця дитина виросте з відчуттям, що їй завжди потрібно когось рятувати. Треба бути авторитетом для свого чада, щоби воно прийшло до тебе за порадою", - наголосила Джанабаєва.

Свою дівчинку Альбіна не виховуватиме "зручною"

Як відомо, в Альбіни з Валерієм є двійко старших хлопців: 17-річний Костянтин та 7-річний Лука. На думку артистки, у вихованні синів дуже важливо, щоби в їхньому житті "було чоловіче плече".

Нагадаємо, Джанабаєва народила первістка, коли Меладзе ще був одружений із іншою. Від першого шлюбу співак має трьох доньок. Ексдружина Валерія, Ірина вдячна за те, що він пішов, а їхнє подружнє життя вона якось порівняла з собачими консервами.

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