Мамин "малюк": Джанабаєва показалася з 17-річним сином на руках

29 листопада 2021, 10:30

Співачка Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним кадром зі своїм старшим сином від Валерія Меладзе, Костянтином. Парубок, якому в лютому виповниться 18, вмостився на колінах у зіркової мами.

"Малюк мій", - написала Альбіна, привітавши підписниць свого Instagram з днем Матері.

 
Дорослим "малюкам" іноді теж треба до мами на руці
фото з instagram джанабаєвої

Як відомо, в Меладзе та Джанабаєвої є ще 7-річний син Лука та донечка Агата, яка народилася в квітні.


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