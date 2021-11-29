Мамин "малюк": Джанабаєва показалася з 17-річним сином на руках
Понеділок, 29 листопада 2021, 10:30
Співачка Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним кадром зі своїм старшим сином від Валерія Меладзе, Костянтином. Парубок, якому в лютому виповниться 18, вмостився на колінах у зіркової мами.
"Малюк мій", - написала Альбіна, привітавши підписниць свого Instagram з днем Матері.
Як відомо, в Меладзе та Джанабаєвої є ще 7-річний син Лука та донечка Агата, яка народилася в квітні.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Джанабаєва привітала коханого Меладзе чорно-білим фото з синами
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії