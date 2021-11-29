Мамин "малюк": Джанабаєва показалася з 17-річним сином на руках

Співачка Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним кадром зі своїм старшим сином від Валерія Меладзе, Костянтином. Парубок, якому в лютому виповниться 18, вмостився на колінах у зіркової мами.

"Малюк мій", - написала Альбіна, привітавши підписниць свого Instagram з днем Матері.

Дорослим "малюкам" іноді теж треба до мами на руці фото з instagram джанабаєвої

Як відомо, в Меладзе та Джанабаєвої є ще 7-річний син Лука та донечка Агата, яка народилася в квітні.

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