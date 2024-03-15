Лорак подалася на отримання громадянства РФ - росЗМІ

ТаблоID 15 березня, 12:26

Співачка Кароліна Куєк або Ані Лорак, яка колись називала себе українкою, на третьому році повномасштабної війни РФ проти України вирішила отримати російське громадянство.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела в оточенні артистки.

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Як відомо, Лорак вже багато років живе і працює у Москві, а після 24-го лютого 2022 року не знайшла в собі сміливості засудити агресію РФ проти батьківщини.


Кароліна намагалася висловлюватися, називаючи війну "хаосом", "конфліктом" та навіть згадувала про свого брата, який ховався від обстрілів у бомбосховищі.

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Але врешті Ані вирішила, що мовчки працювати у Москві у компанії свого кума-путініста Філіпа Кіркорова їй буде набагато зручніше і вигідніше, ніж відкрито визнати правду і назвати речі своїми іменами.

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