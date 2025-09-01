"Це підтримка війни": у мережі обурилися новому кампейну Бібер з моделлю-росіянкою
Дружину Джастіна Бібера, модель і засновницю косметичного бренду Rhode Хейлі Бібер захейтили у мережі після рекламної кампанії за участю російської моделі.
Під дописами з фото, на яких 25-річна росіянка Анна Горяйнова рекламує косметичні вироби, користувачі Instagram закликали не спонсорувати війну.
"Російська модель", "так багато моделей у світі, а ви вибрали росіянку", "Rhode підтримує війну", "блиск для губ зі смаком крові українських дітей", "це підтримка війни", а також залишили чимало емодзі, які свідчать про обурення таким вчинком.
Нагадаємо, у грудні 2023 своєю проросійською позицією відзначився і американський репер Каньє Вест. Він призначив російського дизайнера Гошу Рубчинського головним розробником свого бренду Yeezy.
А нещодавно українка Олеся Стефанко виклала фото, зроблені російською фотографкою.
