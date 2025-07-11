На тлі чуток про розлучення: Бібер знявся в чуттєвому фотосеті з Хейлі та їхнім сином для нового альбому
31-річний канадський співак Джастін Бібер цієї ночі випустив новий музичний альбом "SWAG", який шанувальники чекали чотири роки.
У підтримку платівки артист підготував традиційну фотосесію, але цього разу до неї приєдналася його дружина, американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер і їхній 11-місячний син Джек Блюз.
На тлі чуток про проблеми у шлюбі парочка попозувала у джинсах з первістком на руках для чуттєвих кадрів.
Нагадаємо, про ймовірне розлучення парочки заговорили після того, як Бібер дивно відреагував на те, що Хейлі опинилася на обкладинці Vogue.
Нагадаємо, парочка побралась у 2018 році, а батьками вперше стали минулого серпня. Свого первістка знаменитості майже не показують у мережі. Але інколи бізнесвумен може поділитися милими кадрами з хлопчиком, ховаючи його обличчя.
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