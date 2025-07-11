На тлі чуток про розлучення: Бібер знявся в чуттєвому фотосеті з Хейлі та їхнім сином для нового альбому

Карина Тімкова - 11 липня, 11:30

31-річний канадський співак Джастін Бібер цієї ночі випустив новий музичний альбом "SWAG", який шанувальники чекали чотири роки.

У підтримку платівки артист підготував традиційну фотосесію, але цього разу до неї приєдналася його дружина, американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер і їхній 11-місячний син Джек Блюз.

На тлі чуток про проблеми у шлюбі парочка попозувала у джинсах з первістком на руках для чуттєвих кадрів.

Джастін Бібер з голим торсом обійняв Хейлі для фото

Подружжя виглядало ефектно у новій зйомці


Джастін Бібер знявся просто неба з дружиною і сином

Хлопчик не тільки попозував з батьками, але й потрапив на обкладинку альбому

Джастін Бібер показав романтичні фото з Хейлі для нового альбому

28-річна Хейлі притулилася до чоловіка після розмов про їхній розрив

Джастін Бібер показав, як Хейлі лежала на ньому для романтичних фото

Закохані обійняли один до одного для чуттєвих фото

Джастін Бібер показався на дивані з 11-місячним сином на руках

Джек знався в сімейній фотосесії з зірковими батьками

Джастін Бібер у стильному луці потримав сина на руках для обкладинки альбому

Джастін потримав сина на руках серед природи

Джастін Бібер з голим торсом обійняв Хейлі для реклами альбому
Новий альбом, який налічує 21 пісню, вийшов більш глибоким та емоційним, порівнюючи з попередніми роботами музиканта

Нагадаємо, про ймовірне розлучення парочки заговорили після того, як Бібер дивно відреагував на те, що Хейлі опинилася на обкладинці Vogue.

Нагадаємо, парочка побралась у 2018 році, а батьками вперше стали минулого серпня. Свого первістка знаменитості майже не показують у мережі. Але інколи бізнесвумен може поділитися милими кадрами з хлопчиком, ховаючи його обличчя.

Нещодавно ТаблоID детально описав усі труднощі в стосунках зірок та цікаві факти про їхній шлюб.

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