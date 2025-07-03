Хейлі Бібер на тлі чуток про розлучення захопила засмаглим тілом в купальнику. Фото

Карина Тімкова - 3 липня, 15:15

Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер знялась у літній фотосесії в підтримку майбутньої колекції свого косметичного бренду Rhode.

На нових знімках в Instagram знаменитість на тлі чуток про розлучення зі своїм чоловіком, співаком Джастіном Бібером показалась у різних чорних бікіні.

Хейлі ефектно позувала на пляжі, демонструючи струнку фігуру. На одній зі світлин їй навіть дали охолоджуючий коктейль.

Хейлі Бібер у купальнику грайливо попозувала на пляжі

Засновниця бренду посвітила пласким животом

Фото instagram

Хейлі Бібер у бікіні блиснула струнким тілом і пресом

Бібер похвалилася засмаглим і підтягнутим тілом біля води

Хейлі Бібер показала плаский живіт і стегна крупним планом

Зірка поспокушала виглядом своїх стегон у куценьких шортах

Хейлі Бібер у бікіні показала бюст на пляжі

Хейлі блиснула бюстом у декольтованому купальнику

Хейлі Бібер у куцих шортах і топі похвалилася формами для реклами

Модель повигиналася перед дзеркалом

Нещодавно Бібер хвалилася сідницями і формами у ковбойському капелюсі та повторила культовий образ Анни Вінтур. Також модниця вигулювала спокусливе міні на захід.

Зазначимо, про розлучення зіркової пари заговорили після незрозумілої реакції Джастіна на появу його дружини на обкладинці Vogue. До речі, подружжя також виховує 11-місячного сина Джека Блюза.

А недавно ТаблоID поділився неочікуваними фактами про їхній шлюб і скандалами навколо нього.

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Хейлі Бібер
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