Міс Стефанко у кришталевому спідньому похизувалася "бразильським" фотосетом від росіянок
Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2011, модель і мама двох діточок Олеся Стефанко вразила новою зйомкою у бікіні.
Фотографіями поділилася сама Олеся та авторка знімків Tasula, яка походить з Росії, але нині живе і працює в Маямі. Колись у сторіс її запитали, чи сумує вона за Росією, на що Тасула відповіла: "Росії, за якою я сумувала, вже немає".
Цікаво, що стилістом фотосету теж стала росіянка Ана Алєйнікова, яка, щоправда, у сторіс досі постить краєвиди Москви і себе на тлі них.
Утім, цей факт не збентежив Олесю Стефанко, яка вийшла заміж і поїхала з України близько 10 років тому.
"Завжди знала, що в мені є щось бразильське", - натомість написала Стефанко про фотосет.
"Студія дуже швидко перетворилася на Ріо. Олеся принесла жар, а я вловила іскру", - поділилася враженнями фотографка.
Недарма дівчата написали про бразильський вайб, адже модель позує в спідньому з камінчиків і ланцюжків, які красиво спадають на талію і стегна Олесі. Вбрання нагадує костюм для карнавалу, а пози - мов спекотні танці.
Як відомо, щоби мати таке тіло, 37-річна Стефанко тренується ледь не щодня і регулярно викладає в мережу свої тренування. Нещодавно вона зізналася, що ніколи не виглядала краще, ніж зараз.