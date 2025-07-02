Міс Стефанко у кришталевому спідньому похизувалася "бразильським" фотосетом від росіянок

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2011, модель і мама двох діточок Олеся Стефанко вразила новою зйомкою у бікіні.

Фотографіями поділилася сама Олеся та авторка знімків Tasula, яка походить з Росії, але нині живе і працює в Маямі. Колись у сторіс її запитали, чи сумує вона за Росією, на що Тасула відповіла: "Росії, за якою я сумувала, вже немає".

Цікаво, що стилістом фотосету теж стала росіянка Ана Алєйнікова, яка, щоправда, у сторіс досі постить краєвиди Москви і себе на тлі них.

Стилістка фотосету Стефанко не цурається постити такі фото в сторіс

Утім, цей факт не збентежив Олесю Стефанко, яка вийшла заміж і поїхала з України близько 10 років тому.

"Завжди знала, що в мені є щось бразильське", - натомість написала Стефанко про фотосет.

Стефанко потішила підписників гарячою зйомкою з вайбом бразильського карнавалу і... російським присмаком Фото @tasulaaa

"Студія дуже швидко перетворилася на Ріо. Олеся принесла жар, а я вловила іскру", - поділилася враженнями фотографка.

Давненько Стефанко не викладала подібні фото

Недарма дівчата написали про бразильський вайб, адже модель позує в спідньому з камінчиків і ланцюжків, які красиво спадають на талію і стегна Олесі. Вбрання нагадує костюм для карнавалу, а пози - мов спекотні танці.

Кришталевий купальник нині не в тренді, але виглядає ефектно

Олесю не збентежило походження стилістки і те, що вона відвідує Москву

Олеся віддалася цьому вайбу

Як відомо, щоби мати таке тіло, 37-річна Стефанко тренується ледь не щодня і регулярно викладає в мережу свої тренування. Нещодавно вона зізналася, що ніколи не виглядала краще, ніж зараз.