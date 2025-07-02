Міс Стефанко у кришталевому спідньому похизувалася "бразильським" фотосетом від росіянок

ТаблоID - 2 липня, 14:00

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2011, модель і мама двох діточок Олеся Стефанко вразила новою зйомкою у бікіні. 

Фотографіями поділилася сама Олеся та авторка знімків Tasula, яка походить з Росії, але нині живе і працює в Маямі. Колись у сторіс її запитали, чи сумує вона за Росією, на що Тасула відповіла: "Росії, за якою я сумувала, вже немає". 

Цікаво, що стилістом фотосету теж стала росіянка Ана Алєйнікова, яка, щоправда, у сторіс досі постить краєвиди Москви і себе на тлі них. 

Стилістка фотосету Стефанко не цурається постити такі фото в сторіс

Стилістка фотосету Стефанко не цурається постити такі фото в сторіс


Утім, цей факт не збентежив Олесю Стефанко, яка вийшла заміж і поїхала з України близько 10 років тому.

"Завжди знала, що в мені є щось бразильське", - натомість написала Стефанко про фотосет. 

Олеся Стефанко позує в спідньому

Стефанко потішила підписників гарячою зйомкою з вайбом бразильського карнавалу і... російським присмаком

Фото @tasulaaa

"Студія дуже швидко перетворилася на Ріо. Олеся принесла жар, а я вловила іскру", - поділилася враженнями фотографка. 

Олеся Стефанко в сексі зйомці

Давненько Стефанко не викладала подібні фото

Недарма дівчата написали про бразильський вайб, адже модель позує в спідньому з камінчиків і ланцюжків, які красиво спадають на талію і стегна Олесі. Вбрання нагадує костюм для карнавалу, а пози - мов спекотні танці. 

Кришталевий купальник нині не в тренді, але виглядає ефектно

Кришталевий купальник нині не в тренді, але виглядає ефектно

Олесю не збентежило походження стилістки і те, що вона відвідує Москву

Олесю не збентежило походження стилістки і те, що вона відвідує Москву

Іноді підписники критикують Олесю за худорлявість та нездоровий вигляд

Іноді підписники критикують Олесю за худорлявість та "нездоровий" вигляд

Олеся віддалася цьому вайбу

Олеся віддалася цьому вайбу

Як відомо, щоби мати таке тіло, 37-річна Стефанко тренується ледь не щодня і регулярно викладає в мережу свої тренування. Нещодавно вона зізналася, що ніколи не виглядала краще, ніж зараз. 

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