Хоче $400 мільйонів: актор, якого Лайвлі звинуватила у домаганнях, подав позов проти неї та Рейнольдса

Блейк Лайвлі тепер не лише позивачка, а і відповідачка Фото Getty Images

Невдовзі після того, як американська акторка Блейк Лайвлі подала до суду на свого колегу за стрічкою "Покинь мене, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні, адвокат останнього анонсував зустрічний позов, який "шокує всіх". Так воно і вийшло.

40-річний Бальдоні позивається до Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса, звинувачуючи пару в наклепі та здирництві з використанням їхнього зіркового статусу. Актор і режисер вимагає 400 мільйонів доларів, повідомляє Page Six.

Джастін стверджує, що Блейк Лайвлі наполягала на внесенні змін у сценарій та настирливо втручалася в продакшн, вимагала повного контролю над вибором одягу для своєї персонажки тощо. Додатковий тиск під час роботи над фільмом на нього буцімто створювали її "дракони", чоловік, впливова в кіногалузі особа, та подруга, співачка Тейлор Свіфт.

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Відповідаючи на заяви акторки про те, що Бальдоні говорив із нею на неприйнятні теми, як-от його порнозалежність, то актор стверджує, що розмову про це завела з ним вона сама, заявивши, що ніколи в житті не дивилася фільмів для дорослих. Мовляв, у відповідь на це він і зізнався їй у своїй проблемі.

Бальдоні та Лайвлі на зйомках "Покинь мене, якщо кохаєш" Фото Getty Images

Джастін заперечує й те, що заходив до приміщення, де Блейк здіджувала молоко або годувала немовля. Як пояснюється в позові, акторка просто "спокійно годувала грудьми під час зустрічей", що свідчить про те, що вона в присутності Бальдоні почувалася цілком комфортно.

"Вона фотографувала, як він тримає на руках і заколисує її плачучу дитину в її пентхаусі. Вони шалено реготали, працюючи пізно вечорами над сценарієм. Усе це відбувалося після епізодів сексуального харасменту, які начебто мали місце", - наголосили адвокати Бальдоні.

Актор каже, що це Лайвлі дозволяла собі принизливі коментарі на його адресу, зокрема "казала, що йому треба зробити ринопластику". Рейнольдс же буцімто поводився щодо нього агресивно, зокрема під час однієї з зустрічей став вимагати, щоби Бальдоні вибачався перед його дружиною за вчинки, яких "взагалі не було або які були невірно витлумачені". Свідками того інциденту були продюсер та представниця Sony, які були "шоковані" поведінкою Раяна.

"Лайвлі вкрала фільм (студії) Wayfarer, вкрала прем'єру Wayfarer, зруйнувала особисту та професійну репутацію позивача, його джерело заробітку і має на меті взагалі прибрати позивача з цього бізнесу", - говориться в позові.

Бальдоні звинувачує акторку та її чоловіка в тому, що вони, використовуючи свій зірковий статус, намагаються звести на нього наклеп і знищити Фото Getty Images

Юридична команда Бальдоні готова надати в якості доказів його правоти текстові повідомлення, імейли, відео тощо.

У якості позивачок виступають і дві речниці Бальдоні, які заявляють, що Лайвлі та її команда ініціювали цю "наклепницьку кампанію" в медіа, щоби отримати незаслужене співчуття публіки та зробити їх цапами-відбувайлами за власні хибні рішення щодо промоції стрічки. Жінки заявляють, що отримують смертельні погрози та образи антисемітського характеру.

Як відомо, Блейк Лайвлі в своєму позові також стверджувала, що Бальдоні робив зауваження з сексуальним підтекстом щодо членів знімальної групи та акторського складу.

Нагадаємо, подейкують, Рейнольдс та його дружина нажили собі ворога й в особі ексдружини їхнього друга Х'ю Джекмана, Деборри-Лі Фернесс.