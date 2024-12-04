"Кипить від люті": інсайдер розповів, кого ще, крім самого Джекмана, вважає зрадниками його ексдружина

У вересні 2023-го року Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс приголомшили заявою про те, що розлучаються "щоби продовжити їхній особистий розвиток" Фото Getty Images

Подейкують, колишня дружина 56-річного австралійського актора Х'ю Джекмана, Деборра-Лі Фернесс, котра нещодавно начебто підтвердила чутки про його зраду, не в змозі пробачити не лише свого екса.

69-річну Деб страшенно злить те, що вона останньою дізналася про походеньки чоловіка. А близькі, як їй здавалося, до їхньої родини люди знали і мовчали.

Про кого йде мова, розповів інсайдер Radar Online, пише Daily Mail.

Реклама:

Зі слів джерела, Фернесс гнівається на близького друга Джекмана, Раяна Рейнольдса та його дружину Блейк Лайвлі, які тримали в секреті стосунки одруженого актора з колегою, Саттон Фостер.

Деборра-Лі все ще гнівається на свого екса і не лише на нього Фото Getty Images

"Із вірності Х'ю вони тримали рота на замку", - зазначив співрозмовник видання.

"Тепер вона кипить від люті через те, що взнала останньою, Деб приголомшена", - сказав він.

Інсайдер попередив, що пам'ять у цієї жінки "наче сталевий капкан".

"Деб почувається зрадженою всіма трьома, бо хтось же міг розповісти їй, що відбувається, а всі вони обрали тримати роти закритими", - додав він.

Джекмана прикривали Рейнольдс та Лайвлі? Фото Getty Images

До речі, подейкують, Деборра-Лі не має ні найменшого наміру полегшувати життя Х'ю, який би вже хотів познайомити свою нову обраницю з дітьми, 24-річним Оскаром та 19-річною Авою. Джекман думав було здійснити це на зимові свята, але ексдружина дала зрозуміти, що не в захваті від ідеї.

"Це делікатний процес балансування, і він (Джекман) розуміє, що якщо хтось і проведе менше часу з дітьми цього року, то це він", - констатував інсайдер.

Нагадаємо, шлюб Джекмана і Фернесс тривав 27 років. Актори за цей час нажили багатомільйонні статки. Поголос про те, що до розриву Деб та Х'ю може бути причетна й третя сторона, поповз через кілька місяців після оголошення про розлучення.