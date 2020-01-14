Подругами так і не стали: інсайдери розказали, що відбувається між Маркл та Міддлтон

На доленосну зустріч, де 13-го січня вирішувалася доля бунтівної парочки, принца Гаррі та Меган Маркл, не запросили ні Каміллу Паркер-Боулз, дружину принца Чарльза, ні Кейт Міддлтон, жінку принца Вільяма. Та це не означає, що герцогині не переживають через скандал.

Зі слів джерел, Кетрін глибоко засмучена. Вона ніколи не дружила з Меган, а от із Гаррі - так.

Про стосунки невісток розказали інсайдери US Magazine.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Авг 2019 в 1:01 PDT

"Коли Гаррі почувався кепсько, чи коли в нього були якісь проблеми, Вільям завжди був готовий його підтримати, і Кейт теж. Кейт зараз теж наймовірно боляче. До того, як на сцені з'явилася Меган Маркл, вона була для Гаррі наставницею, і зараз їй несила бачити свого чоловіка таким засмученим", - розказав співрозмовник видання.

Із Меган Маркл Міддлтон так і не потоваришувала. А в останні місяці герцогині взагалі між собою практично не спілкувалися.

На думку джерела, Меган завжди відчувала, що "Кейт задала дуже високий стандарт", до якого їй було важко дотягтися. Живучи в Британії, дружина Гаррі потерпала від ізоляції та жорстого ставлення до неї тамтешніх медіа, з чим нічого не могла вдіяти.

До слова, видання Buzzfeed вирішило порівняти, як писали британські ЗМІ про Кейт, і як про Меган. І певна упередженість справді впадає в око. Фактично Маркл сварили за те, за що хвалили Міддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Июн 2019 в 4:48 PDT

Наприклад, газета Express у 2011-му була зачарована вибором квітів для весілля принца Вільяма та Кетрін, адже "конвалії символізують повернення щастя". А у 2019-му видала заголовок: "Королівське весілля: як квіти Меган Маркл могли наразити на небезпеку життя принцеси Шарлотти" та повідала про токсичність конвалій.

У 2017-му році видання The Daily Mail милувалося тим, як вагітна Кейт "ніжно торкається свого животика". А у 2019-му вже задавалося питанням, "чого Меган Маркл не може не чіпати свого живота", а запрошені експерти навіть припускали, що це вияв пихи або акторство.

Нагадаємо, у жовтні принц Гаррі публічно звинуватив пресу в цькуванні його дружини. Він порівняв Меган із покійною принцесою Діаною, яка свого часу переживала те саме. Подружжя навіть звернулося до суду.

Також Маркл дуже пригнічували та лякали атаки інтернет-хейтерів. Як пише The Daily Mail, у герцогині згодом почалися проблеми зі сном та панічні атаки. Через це вона, ймовірно, і вирішила ініціювати їхній із Гаррі вихід із королівської родини.

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