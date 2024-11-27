"5 місяців не бачуся з одним із моїх малят": Grimes на тлі війни з Маском за опіку зробила відчайдушну заяву

Ілон Маск та Grimes були разом близько трьох років та розійшлися в 2021-му. Спершу колишні непогано ладнали, але потім щось пішло не так... Фото Getty Images

Канадська співачка Grimes (Клер Буше), яка вже понад рік судиться зі своїм ексом, мільярдером Ілоном Маском за опіку над спільними дітьми, заявила, що вже 5 місяців не бачилася з одним із малюків.

Про це артистка днями повідомила в Х, спілкуючись із підписниками. Також Клер зізналася, що, через протистояння з чоловіком, який був коханням її життя, але якого вона більше не впізнає, їй загрожує банкрутство, пише People.

"Я провела рік занурена у битву, в штаті, де ситуація з правами матерів жахлива, де мої пости в Instagram і моделінг були використані як причини, чому мої діти не мають бути зі мною, воюючи та віддаляючись від кохання мого життя, бо він став для мене невпізнаваним, маючи дещицю його ресурсів (або IQ/досвіду стратегій)", - написала співачка.

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"Усе це в той час, коли я вже 5 місяців не бачуся з одним із моїх малят. І це єдине, що може бути сказано публічно, оскільки більшість того, що ні мною відбувається в ці останні роки, лишається за зачиненими дверима", - додала Буше.

Клер називає Ілона Маска, який намагається відібрати в неї дітей, "коханням її життя" Фото з Instagram Grimes

У ланцюжку Grimes відповіла на запитання від когось із підписників про те, чому вона не випускає нову музику.

"Тому що загроза втратити твоїх дітей і збанкрутувати, ведучи боротьбу за них, не дуже сприяє творчим думкам. В той рік я просто спала та плакала кожну хвилину, коли безпосередньо не воювала за моїх дітей", - написала артистка.

Як відомо, в Ілона Маска та Grimes троє спільних дітей: 4-річний X Æ A-Xii, 3-річна Екса Дарк Сідіріель і 2-річний Техно Механікус. Старшого хлопчика народила сама Клер, молодших для колишньої пари виносили сурогатні матері.

Нагадаємо, цього літа 53-річний Маск став батьком удванадцяте.