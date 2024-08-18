"На задньому сидінні, під пледиком": експродюсер Винника розповів, як співак виїхав з України

Колишній продюсер співака Олега Винника, Олександр Горбенко, який нещодавно заявив, що ніякої хвороби у автора пісні "Молода вовчиця" немає, розповів деталі виїзду зірки за кордон.

Про це він написав під відео Винника на сторінці його головної шанувальниці Валерії Барон.

Зі слів Горбенка, Винник перетнув кордон разом з його родиною.

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"Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC60 27 лютого 2024 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля між тещею і дочкою, під синім пледиком лежало тремтяче тіло Олежки. Пледик потрібен був для маскування тіла", - написав він.

Колишній продюсер співака "розніс" всі його заяви про виїзд з країни

Продюсер додав, що за кермом автомобіля була дружина Олега Вінника, співачка Таюне (справжнє ім'я Таїсія Святко). Дружина продюсера відмовилася сідати за кермо і порушувати закон на вимогу співака.

"До кордону Олежка з нею потрапили на тому самому автомобілі, у тому самому складі, виїхавши 24 лютого о 7.00 від під'їзду нашої квартири в місті Київ. За чотири дні мій колишній друг і артист вигнав мою сім'ю, включаючи домашніх тварин, на вулицю міста Берлін", - додав Олександр.

Горбенко також прокоментував слова Винника, який раніше заявляв, що допоміг виїхати за кордон багатьом людям.

"Я достатньо забезпечена людина і маю багато друзів, які давно мешкають у Європі і мають достатньо великі будинки і квартири. Проблем перебування моєї сімʼї у любому куточку світу ніколи не існувало. Доречі, в той ранок моя сімʼя виїжджала не в Німеччину, а у Відень, де багато десятиріч живе наша кума і має пристойний будинок неподалік від центру міста", - зазначив продюсер.

Горбенко додав, що вранці 27 лютого Олег зателефонував йому та попросив, аби його родина дочекалася його з дружиною.

"За годину приїхав з трьома величезними валізами, скромна валіза моєї сімʼї насилу влізла в багажник. Маячня про то що хтось-когось рятував і кудись вивозив, крім посмішки у мене і моїх близьких не викликає", - заявив він.

Скріншот коментаря Олександра Горбенка

Слова Олександра Горбенка підтвердила його дружина Ніна.

"Я та сама дружина, і можу підписатися під кожним словом. До речі, ця людина в своєму недолугому карколомному інтерв'ю називає датою свого виїзду 26 лютого. Але виїжджали ми 27 лютого. "Я вивозив багато людей". Посміховисько", - написала вона.

Нагадаємо, влітку 2023 року Олег Винник дав своє перше інтерв'ю з початку повномасштабної війни та розповів, чому не звертався до українців, як зміг виїхати за кордон та про допомогу ЗСУ.

Також Винник розповів про хворобу, якою хворіє, зазначивши, що у Німеччині на неї страждають страждають 2% з 86 млн людей.