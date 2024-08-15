"Усе в Олега вже нормально": Винник після звинувачень у брехні вигулькнув у мережі. Відео

Співак Олег Винник, чиє "зникнення" під час повномасштабної війни лишається чи не найбільшою шоубіз-загадкою та приводом для критики і кпинів, знову дав про себе знати.

Відеозвернення, яке 51-річний артист зробив через фан-сторінку в Facebook, послідувало за резонансною заявою його експродюсера Олександра Горбенка, котрий звинуватив Олега у брехні.

У пості, який більше недоступний, але який встиг процитувати сайт NV, Горбенко стверджує, що історія з серйозною хворобою артиста, яка буцімто змусила його виїхати до Німеччини, не відповідає дійсності, а волонтерські досягнення Винника - "казки".

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У відео Винник не звертається до Горбенка і не коментує його слова, а говорить про свою нову пісню, якою обіцяє порадувати фанів 23-го серпня.

Олег вийшов у ефір, щоби звернутися до "своїх людей" - пісню саме з такою назвою він обіцяє невдовзі запрем'єрити

"Я хочу вам подякувати, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите, що залишаєтеся зі мною. Ніхто не пішов. За те, що при такій страшній годині, при такій клятій, лютій війні в нашій країні ви ніколи про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки, так що з вами не пропадеш, їсти завжди є що, ви завжди мене дивуєте своїми смаколиками", - заявив Олег.

"Це те, що наболівше, це те, з ким я жив два з половиною роки. Це те, де я і хворів, і одужував із цією піснею. Я та людина, яка співає про наболіле - про своїх людей. Я теж відношу себе до своїх людей. Знаю, що ви вірите. І ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не задавали ніяких запитань: "Де ти, Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою? "Усе в Олега, слава богу, уже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася", - поділився він.

Не забув співак подякувати захисникам та захисницям на фронті.

"До перемоги разом. Разом ми все зможемо. Це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезне процвітання", - запевнив Винник.

Артист подякував шанувальникам і шанувальницям, які про нього не забували

Що до резонансного допису Горбенка, то в ньому колишній продюсер назвав Винника "жалюгідним мемом і посміховиськом для всієї країни".

"Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби, але завзято півтора роки розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу. Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю", - написав він, звертаючись до керівниці фанклубу Олега Валерії Барон.

Він закликав команду артиста надати докази його допомоги армії в тому обсязі, в якому це декларується.

Колишній продюсер стверджує, що демку пісні, яку анонсував Олег, він чув іще до війни

"У вашому випадку, ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких, у ваших байках, з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому", - заявив Горбенко.

У одному з коменарів до посту Горбенка висловився і продюсер Вадим Лисиця. Його відповідь процитували в програмі "ЖВЛ".

"Він обрав бухло й кокс. Зрадив продюсера й усю команду. У багажнику машини, за кермом якої була дружина Саші (Горбенка), 25 лютого 2022 року як боягуз перетнув кордон", - написав Лисиця.

Нагадаємо, своє перше інтерв'ю за час повномасштабної війни Олег Винник дав лише влітку 2023-го року, запевнивши, що жалкує, що не на фронті. Співак підкреслив, що 26-го лютого 2022-го року він виїхав із України легально.