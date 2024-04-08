По 600 гривень з гостя: мережу обурила благодійна лакшері-туса, де зібрали кошти лише на 7 дронів

Наприкінці березня у відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA на Львівщині відбувся благодійний захід "Нескорені", спричинивши в мережі резонанс, але не зовсім такий, на який сподівалися його організатори - глянцевий журнал "П'ємонт".

Причиною обурення українців стало те, що гора народила мишу зібрана в ході charity-dinner сума в 115 тисяч гривень, якої вистачило на купівлю семи дронів FlyFish 7, видається геть неспівмірною з вартістю самого заходу, на якому виступали, зокрема, артисти Наталка Карпа та Андрій Кіше, а ведучим якого виступив шоумен Володимир Такудіс.

Наталка в себе в Insta-сторіс наголосила, що її участь була суто благодійною і ні копійки за виступ вона не взяла.

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Ошатні гості заходу "Нескорені" Фото з Instagram "П'ємонт"

На івенті було близько 150 гостей: бізнесменів, блогерів, представників духовенства і львівського бомонду в ошатних і недешевих луках. В середньому кожен із них задонатив на дрони по 600 гривень, порахувало видання Lviv.Media.

Наталка Карпа та Андрій Кіше розважали присутніх на івенті

Як повідомили у Edem Resort, аренда зали, де відбувався захід, коштує 7 тисяч доларів (17 дронів FlyFish 7). Щоправда, якщо подія є благодійною, то організаторам можуть зробити знижку. Власного світла та звуку для організації концертів курорт не надає. Така послуга від однієї з львівських саунд-студій, наприклад, коштує від 200 тисяч гривень (12 дронів FlyFish 7).

У ході заходу було зібрано кошти на закупівлю семи дронів для 80-ої окремої десантно-штурмової Гальцької бригади. (Щоправда, в Instagram-дописі глянцю від 30-го березня зазначається, що на шість) Фото Миколи Стрелюка

Співвласниці "П'ємонт" Марта Кавецька та Анастасія Хрищук опублікували відеозаяву в Instagram, де назвали те, що відбувається, "брудною антиукраїнською інформаційною кампанією", а також "ганебною проплаченою кампанією" з боку Lviv.Media.

"Подібні заходи проводимо не вперше, але саме зараз, після відмови кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємось у бандитські дев'яності, але в оновленому форматі: коли спрямовано медійно хейтять задля власної вигоди", - обурилися Марта і Анастасія.

Анастасія Крищук на івенті була в сукні від Olya Mak, ціна якої 12400 гривень

Підписники звинувачують організаторок у тім, що негативні коментарі під дописами видаляються Фото з Instagram Крищук

"Отож, 115 тисяч гривень - це добровільний донат присутніх гостей впродовж вечора і ми не вважаємо, що це мала сума, але окрім цього наші партнери зробили власні фінансові внески", - заявили вони.

Зі слів Кавецької та Хрещук, партнери заходу зробили пожертви в вигляді сертифікатів, як-от можливість для військових лікуватися у клініках, робити лазерну шліфовку рубців та навіть трансплантацію волосся.

Марта Кавецька

Так сертифікат на лікування в розмірі 10 тисяч доларів отримала військова медикиня Мар'яна Мамонова, яка вагітною пережила російський полон. До речі, сама Мар'яна, яка була присутня на заході, в Insta-сторіс висловила свою підтримку організаторкам, наголосивши, зокрема, що ті не могли контролювати, в що вирішать одягтися гості.

Карпа та львівські бізнеследі Христина Стадник та Соломія Слободян, яка довершила лук торбинкою від Yves Saint Laurent

"Тому загальна (зібрана) сума - понад 600 тисяч гривень. Ця сума в рази більша, аніж кошти витрачені на організацію, адже кожен наш підрядник зробив спеціальні умови співпраці", - запевнили Кавецька та Хрещук.

Цікаво ж, в які кошти таки обійшовся захід

Жінки натякнули, що "знають замовника та його мотив" та пообіцяли подати заяви до поліції та СБУ.

Гроші на дрони збирали красиво і "по-багатому"

Як відомо, Edem Resort Medical & SPA не вперше стає "локацією зашквару". Восени там відгуляв помпезне весілля одіозний блогер Олег Захаров, один із фігурантів справи про "п'яні вечірки" в Києві, на яких чинили сексуальне насильство над дівчатами.



