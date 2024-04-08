По 600 гривень з гостя: мережу обурила благодійна лакшері-туса, де зібрали кошти лише на 7 дронів

Марія Ткаченко 8 квітня, 11:20

Наприкінці березня у відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA на Львівщині відбувся благодійний захід "Нескорені", спричинивши в мережі резонанс, але не зовсім такий, на який сподівалися його організатори - глянцевий журнал "П'ємонт".

Причиною обурення українців стало те, що гора народила мишу зібрана в ході charity-dinner сума в 115 тисяч гривень, якої вистачило на купівлю семи дронів FlyFish 7, видається геть неспівмірною з вартістю самого заходу, на якому виступали, зокрема, артисти Наталка Карпа та Андрій Кіше, а ведучим якого виступив шоумен Володимир Такудіс.

Наталка в себе в Insta-сторіс наголосила, що її участь була суто благодійною і ні копійки за виступ вона не взяла.


Ошатні гості заходу Нескорені

Ошатні гості заходу "Нескорені"

Фото з Instagram "П'ємонт"

На івенті було близько 150 гостей: бізнесменів, блогерів, представників духовенства і львівського бомонду в ошатних і недешевих луках. В середньому кожен із них задонатив на дрони по 600 гривень, порахувало видання Lviv.Media.

Наталка Карпа та Андрій Кіше розважали присутніх на івенті

Наталка Карпа та Андрій Кіше розважали присутніх на івенті

Як повідомили у Edem Resort, аренда зали, де відбувався захід, коштує 7 тисяч доларів (17 дронів FlyFish 7). Щоправда, якщо подія є благодійною, то організаторам можуть зробити знижку. Власного світла та звуку для організації концертів курорт не надає. Така послуга від однієї з львівських саунд-студій, наприклад, коштує від 200 тисяч гривень (12 дронів FlyFish 7).

У ході заходу було зібрано кошти на закупівлю семи дронів для 80-ої окремої десантно-штурмової Гальцької бригади. (Щоправда, в Instagram-дописі глянцю від 30-го березня зазначається, що на шість)

У ході заходу було зібрано кошти на закупівлю семи дронів для 80-ої окремої десантно-штурмової Гальцької бригади. (Щоправда, в Instagram-дописі глянцю від 30-го березня зазначається, що на шість)

Фото Миколи Стрелюка

Співвласниці "П'ємонт" Марта Кавецька та Анастасія Хрищук опублікували відеозаяву в Instagram, де назвали те, що відбувається, "брудною антиукраїнською інформаційною кампанією", а також "ганебною проплаченою кампанією" з боку Lviv.Media.

"Подібні заходи проводимо не вперше, але саме зараз, після відмови кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємось у бандитські дев'яності, але в оновленому форматі: коли спрямовано медійно хейтять задля власної вигоди", - обурилися Марта і Анастасія.

Анастасія Крищук на івенті була в сукні від Olya Mak, ціна якої 12400 гривень

Анастасія Крищук на івенті була в сукні від Olya Mak, ціна якої 12400 гривень

Підписники звинувачують організаторок у тім, що негативні коментарі під дописами видаляються

Підписники звинувачують організаторок у тім, що негативні коментарі під дописами видаляються

Фото з Instagram Крищук

"Отож, 115 тисяч гривень - це добровільний донат присутніх гостей впродовж вечора і ми не вважаємо, що це мала сума, але окрім цього наші партнери зробили власні фінансові внески", - заявили вони.

Зі слів Кавецької та Хрещук, партнери заходу зробили пожертви в вигляді сертифікатів, як-от можливість для військових лікуватися у клініках, робити лазерну шліфовку рубців та навіть трансплантацію волосся.

Марта Кавецька

Марта Кавецька

Так сертифікат на лікування в розмірі 10 тисяч доларів отримала військова медикиня Мар'яна Мамонова, яка вагітною пережила російський полон. До речі, сама Мар'яна, яка була присутня на заході, в Insta-сторіс висловила свою підтримку організаторкам, наголосивши, зокрема, що ті не могли контролювати, в що вирішать одягтися гості.

Карпа та львівські бізнеследі Христина Стадник та Соломія Слободян, яка довершила лук торбинкою від Yves Saint Laurent

Карпа та львівські бізнеследі Христина Стадник та Соломія Слободян, яка довершила лук торбинкою від Yves Saint Laurent

"Тому загальна (зібрана) сума - понад 600 тисяч гривень. Ця сума в рази більша, аніж кошти витрачені на організацію, адже кожен наш підрядник зробив спеціальні умови співпраці", - запевнили Кавецька та Хрещук.

Цікаво ж, в які кошти таки обійшовся захід

Цікаво ж, в які кошти таки обійшовся захід

Жінки натякнули, що "знають замовника та його мотив" та пообіцяли подати заяви до поліції та СБУ.

Гроші на дрони збирали красиво і по-багатому

Гроші на дрони збирали красиво і "по-багатому"

Як відомо, Edem Resort Medical & SPA не вперше стає "локацією зашквару". Восени там відгуляв помпезне весілля одіозний блогер Олег Захаров, один із фігурантів справи про "п'яні вечірки" в Києві, на яких чинили сексуальне насильство над дівчатами.

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