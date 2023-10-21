Російський реп та розкидання доларів: співорганізатор київських вечірок, де кривдили дівчат, відгуляв весілля у лакшері готелі

Шоумен Юрій Ткач провів весілля горе-блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями є учасником скандальної справи про "п'яні вечірки" в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у соцмережах.

Увагу на це у мережі звернув журналіст Андрій Лохматов.

Він наводить скріни зі сторінки блогера, на яких видно, що весілля відбулося в одному з найдорожчих готельних комплексів країни Edem Resort Medical & Spa.

Якщо ви помітили на фото ще учасників скандальної справи - напишіть у коментарях Фото з Facebook Андрія Лохматова

Затримання горе-блогерів після чергового стріму

Олег Захаров на суді

"На початку жовтня (хлопець - ред.) влаштував весілля у лухарі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри", - пише Лохматов.

На фотографіях та відео, якими поділився у своїх закритих соцмережах сам наречений, Юрій Ткач сміється та обіймається з ним.

Фото з Facebook Андрія Лохматова

"Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому — все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати — прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників", - написав журналіст.

Олег Захаров зі своєю нареченою фото з соцмереж

Нагадаємо, Олег Захаров — третій учасник справи про "п'яні вечірки", на яких знущалися з дівчат. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", - йшлося у повідомленні.

Наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у розмірі 402 тисяч гривень.