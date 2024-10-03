Оргії (не) для принців: Вільям і Гаррі отримували запрошення від скандального Diddy
Американський репер та продюсер Diddy (Шон Комбз) дуже хотів, щоби на його мультизіркових тусах з'являлися британські принци Вільям і Гаррі. Про це він сам якось заявляв.
Так, мова про це зайшла під час участі Diddy в шоу Грема Нортона в 2011-му, пишуть Fox News. Телеведучий закинув реперу, мовляв, читав, що той хоче, аби принци прийшли на його вечірки.
"Не думаю... більше ні. Тобто раніше, розумієте...", - відреагував той, викликавши регіт аудиторії.
"Не зруйнуйте нам королівського весілля", - жартома попросив Нортон, маючи на увазі одруження Вільяма з Кейт Міддлтон, що було заплановане на квітень того року.
"Повірте мені, їх викреслено зі списку", - відповів Комбз.
"Раніше, коли вони були юними парубками і самі влізали в багато халеп, я такий думав собі: "Чого б вам не зависнути зі мною?", - зазначив артист.
Одначе його запрошення, скоріше за все, так і не були прийняті. Про це подбали пильні працівники палацу, переконаний письменник, автор книг про королівську родину Крістофер Андерсон.
Як вважає Андерсон, Diddy мав на увазі той період, коли молоді й нерозважливі принци справді частенько ставали героями скандальних заголовків після їхніх відривів у нічних закладах Лондона і не лише.
"Diddy заявив, що запрошував їх на вечірки. Але ті запрошення мудро відхилялися, а після того, як Вільям і Кейт заручилися, Diddy зрозумів натяк і взагалі перестав їх кликати", - сказав біограф у коментарі
"Будучи молодими холостяками, Вільям та Гаррі могли запросто сказати "так" і відвідати одну з диких вечірок Diddy. Спасибі їхнім придворним наглядачам, вони перехопили ту кулю", - додав він.
Варто зазначити, спільні фотографії в Diddy з принцами Гаррі та Вільямом таки існують, але, на щастя, не з "білих вечірок".
Не секрет, що свого часу своїми витівками принци додали чимало сивого волосся бабусі Єлизаветі та батькові Чарльзу, особливо Гаррі. Чого лиш варті, наприклад, його поява з нацистською свастикою на рукаві, купання у басейні одягненим та гра у більярд на роздягання, після якої його труси буцімто опинилися в стриптизерки.
Значно менше "смалив" у юності його брат Вільям, але, як відомо, кадри їхніх із Кейт шалених відривів на вечірках і клубах теж можна знайти в мережi.
Як відомо, Diddy перебуває під арештом: проти нього висунуто шокуючі звинувачення, зокрема в сексуальному насильстві над неповнолітніми, що відбувалися під час оргій або прослуховувань, куди дітей приводили батьки.
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