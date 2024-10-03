Оргії (не) для принців: Вільям і Гаррі отримували запрошення від скандального Diddy

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Американський репер та продюсер Diddy (Шон Комбз) дуже хотів, щоби на його мультизіркових тусах з'являлися британські принци Вільям і Гаррі. Про це він сам якось заявляв.

Так, мова про це зайшла під час участі Diddy в шоу Грема Нортона в 2011-му, пишуть Fox News. Телеведучий закинув реперу, мовляв, читав, що той хоче, аби принци прийшли на його вечірки.

"Не думаю... більше ні. Тобто раніше, розумієте...", - відреагував той, викликавши регіт аудиторії.

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"Не зруйнуйте нам королівського весілля", - жартома попросив Нортон, маючи на увазі одруження Вільяма з Кейт Міддлтон, що було заплановане на квітень того року.

Diddy не приховував, що хотів бачити серед своїх гостей онуків Єлизавети ІІ Фото Getty Images

"Повірте мені, їх викреслено зі списку", - відповів Комбз.

"Раніше, коли вони були юними парубками і самі влізали в багато халеп, я такий думав собі: "Чого б вам не зависнути зі мною?", - зазначив артист.

Одначе його запрошення, скоріше за все, так і не були прийняті. Про це подбали пильні працівники палацу, переконаний письменник, автор книг про королівську родину Крістофер Андерсон.

Як вважає Андерсон, Diddy мав на увазі той період, коли молоді й нерозважливі принци справді частенько ставали героями скандальних заголовків після їхніх відривів у нічних закладах Лондона і не лише.

Часи відчайдушних тусівок для 40-річного Гаррі і 42-річного Вільяма вже давно минули Фото Getty Images

"Diddy заявив, що запрошував їх на вечірки. Але ті запрошення мудро відхилялися, а після того, як Вільям і Кейт заручилися, Diddy зрозумів натяк і взагалі перестав їх кликати", - сказав біограф у коментарі

"Будучи молодими холостяками, Вільям та Гаррі могли запросто сказати "так" і відвідати одну з диких вечірок Diddy. Спасибі їхнім придворним наглядачам, вони перехопили ту кулю", - додав він.

Варто зазначити, спільні фотографії в Diddy з принцами Гаррі та Вільямом таки існують, але, на щастя, не з "білих вечірок".

Принци з Каньє Вестом і Diddy в 2007-му, на афтепаті в день концерту в память про принцесу Діану на стадіоні "Вемблі" Фото Getty Images

Не секрет, що свого часу своїми витівками принци додали чимало сивого волосся бабусі Єлизаветі та батькові Чарльзу, особливо Гаррі. Чого лиш варті, наприклад, його поява з нацистською свастикою на рукаві, купання у басейні одягненим та гра у більярд на роздягання, після якої його труси буцімто опинилися в стриптизерки.

Значно менше "смалив" у юності його брат Вільям, але, як відомо, кадри їхніх із Кейт шалених відривів на вечірках і клубах теж можна знайти в мережi.

Як відомо, Diddy перебуває під арештом: проти нього висунуто шокуючі звинувачення, зокрема в сексуальному насильстві над неповнолітніми, що відбувалися під час оргій або прослуховувань, куди дітей приводили батьки.







