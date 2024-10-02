Наймолодшому було 9: адвокат, що представляє 120 ймовірних жертв Diddy, озвучив шокуючі звинувачення проти репера

Фото AFP via Getty Images

Скандальна історія навколо американського репера і продюсера Diddy (Шона Комбза), який із 16-го вересня перебуває під арештом за звинуваченнями в сексуальному насильстві, набирає нових і нових жахаючих обертів.

Адвокат Тоні Базбі, який представлятиме 120 імовірних жертв артиста в їхніх цивільних позовах, дав пресконференцію, де оголосив, що 25 із них на момент скоєння злочинів були дітьми.

Про це повідомляє Page Six.

Реклама:

"Я хочу акцентувати на віці цих жертв. Коли ми говоримо про вік цих жертв на момент, коли дію було вчинено, це шокує", - попередив юрист.

Diddy звинувачують у численних актах сексуального насилля, зокрема над неповнолітніми обох статей Фото Getty Images

"Особу, якій на той час було 9 років, було приведено на прослуховування до Bad Boy Records у Нью-Йорку, так само на прослуховуванні були й інші хлопчики", - повідомив Базбі.

"Ця особа зазнала сексуального аб'юзу з боку Шона Комбза і кількох інших людей у студії, з обіцянкою як його батькам, так і йому укласти з ним контракт", - розповів він.

Зі слів Базбі, всі діти, які приходили на прослуховування до Diddy, отримували обіцянку: "Я зроблю тебе зіркою". Одного з неповнолітніх в обмін на укладення контракту Комбзом було примушено до орального сексу.

Як розповів адвокат, серед його клієнтів однакова кількість чоловіків та жінок. Одній із них було 15, коли на вечірці в Нью-Йорку її одурманили наркотиками та відвели до іншого приміщення - припускається, що в присутності Diddy - де піддали груповому зґвалтуванню.

Цивільні позови проти артиста 120 його ймовірних жертв збираються подати протягом наступних 30 днів у різних штатах Фото Getty Images

Базбі наголосив, що в подальшому буде оприлюднено імена "багатьох впливових людей", і імена декого з них шокують, та буде розкрито чимало "брудних секретів". Він запевнив, що його команда зібрала фото, відео і записи доказів. Інциденти сексуального насильства, про які йде мова, мали місце впродовж трьох десятиліть, починаючи з 1991-го року.

Юридична команда Diddy після пресконференції вже встигла зробити свою заяву, назвавши те, що відбувається, "відчайдушним медіацирком", який їхній клієнт не може коментувати.

"Водночас, містер Комбз рішуче та категорично заперечує будь-які заяви, що він чинив по відношенню до кого-небудь, зокрема неповнолітніх, сексуальне насилля, як такі, що є фальшивими та неклепницькими. Він прагне довести свою невинуватість та захистити себе в суді, де правду буде встановлено на основі доказів, а не домислів", - зазначили представники репера.

Нагадаємо, гостями так званих "білих вечірок" Diddy свого часу бували Демі Мур, Ештон Кутчер, Бейонсе, Jay-Z, Леонардо ДіКапріо, Періс Хілтон та інші зірки. По-новому тепер сприймається й архівне відео з репером та юним Джастіном Бібером.