Наймолодшому було 9: адвокат, що представляє 120 ймовірних жертв Diddy, озвучив шокуючі звинувачення проти репера
Скандальна історія навколо американського репера і продюсера Diddy (Шона Комбза), який із 16-го вересня перебуває під арештом за звинуваченнями в сексуальному насильстві, набирає нових і нових жахаючих обертів.
Адвокат Тоні Базбі, який представлятиме 120 імовірних жертв артиста в їхніх цивільних позовах, дав пресконференцію, де оголосив, що 25 із них на момент скоєння злочинів були дітьми.
Про це повідомляє Page Six.
"Я хочу акцентувати на віці цих жертв. Коли ми говоримо про вік цих жертв на момент, коли дію було вчинено, це шокує", - попередив юрист.
"Особу, якій на той час було 9 років, було приведено на прослуховування до Bad Boy Records у Нью-Йорку, так само на прослуховуванні були й інші хлопчики", - повідомив Базбі.
"Ця особа зазнала сексуального аб'юзу з боку Шона Комбза і кількох інших людей у студії, з обіцянкою як його батькам, так і йому укласти з ним контракт", - розповів він.
Зі слів Базбі, всі діти, які приходили на прослуховування до Diddy, отримували обіцянку: "Я зроблю тебе зіркою". Одного з неповнолітніх в обмін на укладення контракту Комбзом було примушено до орального сексу.
Як розповів адвокат, серед його клієнтів однакова кількість чоловіків та жінок. Одній із них було 15, коли на вечірці в Нью-Йорку її одурманили наркотиками та відвели до іншого приміщення - припускається, що в присутності Diddy - де піддали груповому зґвалтуванню.
Базбі наголосив, що в подальшому буде оприлюднено імена "багатьох впливових людей", і імена декого з них шокують, та буде розкрито чимало "брудних секретів". Він запевнив, що його команда зібрала фото, відео і записи доказів. Інциденти сексуального насильства, про які йде мова, мали місце впродовж трьох десятиліть, починаючи з 1991-го року.
Юридична команда Diddy після пресконференції вже встигла зробити свою заяву, назвавши те, що відбувається, "відчайдушним медіацирком", який їхній клієнт не може коментувати.
"Водночас, містер Комбз рішуче та категорично заперечує будь-які заяви, що він чинив по відношенню до кого-небудь, зокрема неповнолітніх, сексуальне насилля, як такі, що є фальшивими та неклепницькими. Він прагне довести свою невинуватість та захистити себе в суді, де правду буде встановлено на основі доказів, а не домислів", - зазначили представники репера.
Нагадаємо, гостями так званих "білих вечірок" Diddy свого часу бували Демі Мур, Ештон Кутчер, Бейонсе, Jay-Z, Леонардо ДіКапріо, Періс Хілтон та інші зірки. По-новому тепер сприймається й архівне відео з репером та юним Джастіном Бібером.
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