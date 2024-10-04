"Прадіді": українці відреагували на скандал із Diddy мемами (і не лише про Поплавського)

Марія Ткаченко 4 жовтня, 13:45
Михайло Поплавський
Фото з Instagram Поплавського, скріни з соцмереж

Поки американський шоубізнес лихоманить через скандал із репером і продюсером Diddy, організатором так званих "білих вечірок", де відбувалося казна-що, українці не забарилися відреагувати на нього мемами.

Найдужче з вітчизняних артистів у ці дні гикається Михайлові Поплавському.

Йому пригадали яскраві виступи та кліпи з юними кралечками, зокрема своїми ж студентками, а ще пісню "Варенички мої" та легендарне інтерв'ю Дмитрові Гордону, в якому президент Київського університету культури і мистецтв розказував про свій ранковий секс.

74-річного Поплавського тепер називають "Прадіді".

Поплавський потрапив у меми про Diddy

Історія з Diddy, звісно, анітрохи не смішна, а от меми - так

Мем про Михайла Поплавського

Поплавський полюбляє оточувати себе гарними дівчатами

Поплавського назвали Прадіді

У мережі жартують, мовляв, де вчився Diddy, Михайло Михайлович викладав

@ayriss_222 Шок!!! #beyonce #michaeljackson #diddy #diddyparty #шок @Михайло Поплавський ♬ She Knows - J. Cole
Мем про Дідді

А цю картинку перепостив і сам Павло Зібров

Михайло Поплавський став героєм мемів

Нагадаємо, в історії з Diddy, який перебуває під арештом, з'явилися нові шокуючі деталі. Як заявив адвокат, котрий представляє 120 імовірних жертв сексуального насилля з боку репера, серед них були діти.

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