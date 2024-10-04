"Прадіді": українці відреагували на скандал із Diddy мемами (і не лише про Поплавського)
Поки американський шоубізнес лихоманить через скандал із репером і продюсером Diddy, організатором так званих "білих вечірок", де відбувалося казна-що, українці не забарилися відреагувати на нього мемами.
Найдужче з вітчизняних артистів у ці дні гикається Михайлові Поплавському.
Йому пригадали яскраві виступи та кліпи з юними кралечками, зокрема своїми ж студентками, а ще пісню "Варенички мої" та легендарне інтерв'ю Дмитрові Гордону, в якому президент Київського університету культури і мистецтв розказував про свій ранковий секс.
74-річного Поплавського тепер називають "Прадіді".
Нагадаємо, в історії з Diddy, який перебуває під арештом, з'явилися нові шокуючі деталі. Як заявив адвокат, котрий представляє 120 імовірних жертв сексуального насилля з боку репера, серед них були діти.
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