"Прадіді": українці відреагували на скандал із Diddy мемами (і не лише про Поплавського)

Поки американський шоубізнес лихоманить через скандал із репером і продюсером Diddy, організатором так званих "білих вечірок", де відбувалося казна-що, українці не забарилися відреагувати на нього мемами.

Найдужче з вітчизняних артистів у ці дні гикається Михайлові Поплавському.

Йому пригадали яскраві виступи та кліпи з юними кралечками, зокрема своїми ж студентками, а ще пісню "Варенички мої" та легендарне інтерв'ю Дмитрові Гордону, в якому президент Київського університету культури і мистецтв розказував про свій ранковий секс.

74-річного Поплавського тепер називають "Прадіді".

Історія з Diddy, звісно, анітрохи не смішна, а от меми - так

Поплавський полюбляє оточувати себе гарними дівчатами

У мережі жартують, мовляв, де вчився Diddy, Михайло Михайлович викладав

А цю картинку перепостив і сам Павло Зібров

Нагадаємо, в історії з Diddy, який перебуває під арештом, з'явилися нові шокуючі деталі. Як заявив адвокат, котрий представляє 120 імовірних жертв сексуального насилля з боку репера, серед них були діти.