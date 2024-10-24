Мило чи "мілфово"?: у мережі неоднозначно відреагували на цілунок Соловій з маленьким шанувальником
Співачка Христина Соловій після інциденту на своєму концерті у Львові опинилася в центрі обговорень.
В Instagram артистка запостила відео, де показала, як нетипово прокомунікувала зі своїм маленьким шанувальником.
У ролику виконавиця сиділа на сходах під час свого виступу. На сцену до артистки піднявся маленький хлопчик-шанувальник, який сказав співачці кілька слів. Після цього Соловій підставила щічку, щоби фанат зміг поцілувати її, але поцілунок прийшовся в губи. Публіка із захопленням на це відреагувала.
Інцидент викликав неоднозначну реакцію і серед користувачів Instagram: хтось відреагував із захопленням, хтось обурився, а дехто, спираючись на нещодавній гучний роман Христини і Сергія Жадана, пожартував про її "перекваліфікацію".
"Молодець, браво хлопчині", "мімімішество", "як мілфово", - написали користувачі.
Деякі коментатори також підмітили, як виконавиця, одягнена у міні, високо задерла ноги, коли хлопчик пішов зі сцени.
Нагадаємо, це вже не перший скандал, у який співачка потрапила через цілунки. Навесні у мережі активно обговорювали її роман з Сергієм Жаданом.
Чутки про роман письменника зі співачкою розгорілися відразу після виходу гучного кліпу Соловій, де вони пристрасно цілувалися.
У квітні письменник і музикант подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.
Вже у березні Христина оголосила, що кинула Жадана заради іншого чоловіка. А сам письменник, для якого одкровення Соловій про їхній розрив, вочевидь, стало сюрпризом, поставився до ситуації з гумором.