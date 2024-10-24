Мило чи "мілфово"?: у мережі неоднозначно відреагували на цілунок Соловій з маленьким шанувальником

Співачка Христина Соловій після інциденту на своєму концерті у Львові опинилася в центрі обговорень.

В Instagram артистка запостила відео, де показала, як нетипово прокомунікувала зі своїм маленьким шанувальником.

У ролику виконавиця сиділа на сходах під час свого виступу. На сцену до артистки піднявся маленький хлопчик-шанувальник, який сказав співачці кілька слів. Після цього Соловій підставила щічку, щоби фанат зміг поцілувати її, але поцілунок прийшовся в губи. Публіка із захопленням на це відреагувала.

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Ймовірно, не на кожному концерті Христини трапляються такі моменти скрін з відео

Інцидент викликав неоднозначну реакцію і серед користувачів Instagram: хтось відреагував із захопленням, хтось обурився, а дехто, спираючись на нещодавній гучний роман Христини і Сергія Жадана, пожартував про її "перекваліфікацію".

скрін з відео

Не обійшлося без жартів про розбещення неповнолітніх

"Молодець, браво хлопчині", "мімімішество", "як мілфово", - написали користувачі.

Деякі коментатори також підмітили, як виконавиця, одягнена у міні, високо задерла ноги, коли хлопчик пішов зі сцени.

Соловій, ймовірно від хвилювання, емоційно відреагувала на інцидент

Нагадаємо, це вже не перший скандал, у який співачка потрапила через цілунки. Навесні у мережі активно обговорювали її роман з Сергієм Жаданом.

Чутки про роман письменника зі співачкою розгорілися відразу після виходу гучного кліпу Соловій, де вони пристрасно цілувалися.

У квітні письменник і музикант подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.

Вже у березні Христина оголосила, що кинула Жадана заради іншого чоловіка. А сам письменник, для якого одкровення Соловій про їхній розрив, вочевидь, стало сюрпризом, поставився до ситуації з гумором.