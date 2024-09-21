Втратила роботу і нареченого: відома американська журналістка зізналася, що крутила роман з 70-річним Кеннеді-молодшим

Фото з Instagram Олівії Нуцці

Політичну журналістку американського видання New York Magazine Олівію Нуцці відправили у відпустку (тобто відсторонили) після того, як стало відомо про її "особисті стосунки" з 70-річним політиком.

Про це пише Variety.

Зазначається, що політиком був Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який нещодавно знявся з президентських гонок США на користь Дональда Трампа. Чутки про їхні стосунки почали поширюватися після того, як у 2023-мі році Олівія відвідала його маєток, аби взяти інтерв'ю.

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У заяві New York Magazine йдеться, що Олівія сама зізналася керівництву у романі з одруженим політиком.

"Нещодавно наша кореспондентка з Вашингтона Олівія Нуцці зізналася редакторам журналу, що вона вступила в особисті стосунки з колишнім суб’єктом, який має відношення до виборів, коли вона звітувала про кампанію, що є порушенням стандартів журналу щодо конфлікту інтересів і розкриття інформації", - зазначило видання.

Також там додали, що відсторонили б її від висвітлювання виборчої кампанії, якби дізналися про ці стосунки раніше. Редакція провела внутрішнє розслідування та не знайшла ознак упередженості у матеріалах Олівії.

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Також особисте зізнання у романі з Кеннеді-молодшим Нуцці зробила репортеру CNN Браяну Стелтеру.

"На початку цього року характер деякого спілкування між мною та колишнім суб’єктом репортажів став особистим. Протягом цього часу я не розкривала цієї інформації та не використовувала це як джерело. Я глибоко шкодую, що не зробила цього одразу, і прошу вибачення у тих, кого розчарувала. Особливо у своїх колег", - йдеться у повідомленні.

Однак Олівія зазначила, що її стосунки з Кеннеді ніколи не були "фізичними", але їх було потрібно розсекретити, аби не виникло конфлікту.

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До речі, головний кореспондент видання Politico Райан Ліцца, який був нареченим Нуцці, теж підтвердив стосунки його екскоханої та одруженого політика своєю заявою, пише New York Post.

"Через мій зв’язок із цією історією через мою колишню наречену, мої редактори та я погодилися, що я не буду брати участь у висвітленні Кеннеді", - йшлося у його зверненні.

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Єдиним, хто відмовився підтвердити свій роман із журналісткою, став Роберт Кеннеді-молодший. Представник політика відповів на звернення медіа та заявив, що Кеннеді та Нуцці зустрічалися лише раз - під час інтерв'ю.

Нагадаємо, донька Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, акторка Кік Кеннеді була помічена в одному із готелів з американським актором Беном Аффлеком.

Проте представник Бена заперечив ці чутки, стверджуючи, що Аффлек та Кеннеді ніколи не зустрічалися.