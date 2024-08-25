Аффлека бачили в готелі з донькою американського політика - ЗМІ
Американського актора Бена Аффлека помітили з новою дівчиною через кілька днів після того, як співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення з ним після двох років шлюбу.
Про це пише видання Page Six.
Зазначається, що Бена бачили у компанії акторки Кік (Кейтлін) Кеннеді у Polo Lounge готелю "Беверлі Хілз".
Однак характер стосунків Бена та Кік невідомий.
"Кік відмовилася коментувати зустріч, а представники Бена не відповіли на запит", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що 36-річна Кік донька політика Роберта Кеннеді, який є племінником 35-го президента США Джона Кеннеді.
Нагадаємо, офіційною причиною розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес вказано "нездоланні розбіжності".
Також інсайдер розповів, що актор пішов назустріч Лопес та дозволив їй одноосібно подати заяву на розлучення.
Як відомо, разом із розривом офіційного шлюбу Джей Ло також хоче змінити прізвище з Аффлек на Лінн Лопес.
"Уникнути свого найгіршого кошмару": інсайдер назвав несподівану причину, чому Аффлек вирішив порвати з Лопес
Від Гвінет Пелтроу до Дженніфер Лопес: усі романи Бена Аффлека, якому виповнюється 52 роки
Зелений діамант за $5,6 мільйона: що буде з обручкою Лопес від Аффлека і які ще дарунки ексів зберігає артистка