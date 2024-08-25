Аффлека бачили в готелі з донькою американського політика - ЗМІ

Американського актора Бена Аффлека помітили з новою дівчиною через кілька днів після того, як співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення з ним після двох років шлюбу.

Про це пише видання Page Six.

Аффлека помітили у компанії іншої акторки Фото Getty Images

Зазначається, що Бена бачили у компанії акторки Кік (Кейтлін) Кеннеді у Polo Lounge готелю "Беверлі Хілз".

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Однак характер стосунків Бена та Кік невідомий.

"Кік відмовилася коментувати зустріч, а представники Бена не відповіли на запит", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 36-річна Кік донька політика Роберта Кеннеді, який є племінником 35-го президента США Джона Кеннеді.

Кік зіграла у кількох картинах, найвідоміші з її робіт: "Служба новин" та "Вгамуй свій ентузіазм" Фото з Instagram Кік Кеннеді

Нагадаємо, офіційною причиною розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес вказано "нездоланні розбіжності".

Також інсайдер розповів, що актор пішов назустріч Лопес та дозволив їй одноосібно подати заяву на розлучення.

Як відомо, разом із розривом офіційного шлюбу Джей Ло також хоче змінити прізвище з Аффлек на Лінн Лопес.