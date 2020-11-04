Без маски і без Дональда: Меланія Трамп на вибори вигуляла лук за $20 тисяч

Дружина чинного президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп проголосувала на виборах, які вирішать, чи працюватиме вона першою леді ще чотири роки.

На дільницю, розташовану в Палм-Біч, 50-річна жінка з'явилася без захисної маски. Зате вигуляла ефектний лук, який потягне на 20 тисяч доларів.

Про це пишуть Fox News.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gheir.com (@gheir) 3 Лис 2020 р. о 6:45 PST

Так на Меланії була сукня від Gucci й туфельки Christian Louboutin. У руці вона тримала торбинку Hermès Kelly.

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First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day. https://t.co/NvzQCkhxlA pic.twitter.com/FZfgZZoXyz — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 3, 2020

Зазначається, що весь почет першої леді був у масках, лише вона вирішила обійтися без цього актуального аксесуару - бо якраз нещодавно перехворіла на COVID-19 разом із чоловіком та сином.

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2016-му році деякі відомі дизайнери принципово відмовилися одягати його дружину.

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