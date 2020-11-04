Без маски і без Дональда: Меланія Трамп на вибори вигуляла лук за $20 тисяч
Дружина чинного президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп проголосувала на виборах, які вирішать, чи працюватиме вона першою леді ще чотири роки.
На дільницю, розташовану в Палм-Біч, 50-річна жінка з'явилася без захисної маски. Зате вигуляла ефектний лук, який потягне на 20 тисяч доларів.
Про це пишуть Fox News.
Переглянути цей допис в Instagram
Так на Меланії була сукня від Gucci й туфельки Christian Louboutin. У руці вона тримала торбинку Hermès Kelly.
First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day. https://t.co/NvzQCkhxlA pic.twitter.com/FZfgZZoXyz— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 3, 2020
Зазначається, що весь почет першої леді був у масках, лише вона вирішила обійтися без цього актуального аксесуару - бо якраз нещодавно перехворіла на COVID-19 разом із чоловіком та сином.
Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2016-му році деякі відомі дизайнери принципово відмовилися одягати його дружину.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Блуза з "поцькою" та гламур із лопатою: найскандальніші луки Меланії Трамп до її 50-річчя
Меланія Трамп із новим кольором волосся нагадала зірку порно та маму Стіфлера
Подружні ніжності: Меланія Трамп знову привселюдно не дала руку Дональду. ВІДЕО