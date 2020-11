Без маски і без Дональда: Меланія Трамп на вибори вигуляла лук за $20 тисяч

Дружина чинного президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп проголосувала на виборах, які вирішать, чи працюватиме вона першою леді ще чотири роки.

На дільницю, розташовану в Палм-Біч, 50-річна жінка з'явилася без захисної маски. Зате вигуляла ефектний лук, який потягне на 20 тисяч доларів.

Про це пишуть Fox News.

Так на Меланії була сукня від Gucci й туфельки Christian Louboutin. У руці вона тримала торбинку Hermès Kelly.

First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day. https://t.co/NvzQCkhxlA pic.twitter.com/FZfgZZoXyz