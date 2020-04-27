Блуза з "поцькою" та гламур із лопатою: найскандальніші луки Меланії Трамп до її 50-річчя
Здійснивши карколомний злет від словенської еротик-моделі до дружини мільярдера, а потім і до першої леді, Меланія Трамп роками не залишає перших шпальт світових ЗМІ. І, звісно ж, чимало уваги привертає до себе кожен її лук.
Із нагоди 50-річчя дружини Дональда Трампа, яке вона святкувала 26-го квітня, ми вирішили пригадати найскандальніші образи господині Білого дому.
Так свого часу наробила галасу рожева блуза Меланії, з бантом, який багато кому видався подібним до дамського статевого органу. Були припущення, що в такий спосіб перша леді потроллила свого чоловіка за його заяву, що він "хапає за поцьки" красивих жінок.
Дуже резонансним ляпом стала поява першої леді на публіці в куртці з написом "Мені насправді байдуже, а вам?". У ній Трамп навідалася до дітей нелегальних мігрантів, розлучених із батьками.
Crying Children: I want my papa.— Afshin Afghan (@Afshin222) June 22, 2018
Melania Trump: I really don’t care, do you?
Donald Trump: No, I don’t.
Fox News: The main stream media is trying hard to make a big deal out of this. #MelaniaTrump pic.twitter.com/8muYrz7OmN
А під час поїздки до Кенії дружина президента США прикрасила свою голівоньку капелюхом у стилі колонізаторів Африки, через що теж отримала чималу порцію критики.
Меланія Трамп дуже любить носити плащі та кейпи, через що її порівнюють із супергероїнею.
Небайдужа вона й до взуття Christian Louboutin і надягає його навіть тоді, коли підбори геть недоречні. Сміялися свого часу і з її "городнього" гламуру.
Нагадаємо, кілька років тому дружина Трампа невдало змінила колір волосся і стала схожа на героїню комедії "Американський пиріг". На Різдво ж її вже традиційно стібуть за креатив у декорі Білого дому.
Фото з соцмереж, із Instagram Меланії Трамп
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