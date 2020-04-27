Блуза з "поцькою" та гламур із лопатою: найскандальніші луки Меланії Трамп до її 50-річчя

Здійснивши карколомний злет від словенської еротик-моделі до дружини мільярдера, а потім і до першої леді, Меланія Трамп роками не залишає перших шпальт світових ЗМІ. І, звісно ж, чимало уваги привертає до себе кожен її лук.

Із нагоди 50-річчя дружини Дональда Трампа, яке вона святкувала 26-го квітня, ми вирішили пригадати найскандальніші образи господині Білого дому.

Так свого часу наробила галасу рожева блуза Меланії, з бантом, який багато кому видався подібним до дамського статевого органу. Були припущення, що в такий спосіб перша леді потроллила свого чоловіка за його заяву, що він "хапає за поцьки" красивих жінок.

Із цим бантиком Меланії у багатьох виникли певні асоціації...

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Дуже резонансним ляпом стала поява першої леді на публіці в куртці з написом "Мені насправді байдуже, а вам?". У ній Трамп навідалася до дітей нелегальних мігрантів, розлучених із батьками.

Crying Children: I want my papa.



Melania Trump: I really don’t care, do you?



Donald Trump: No, I don’t.



Fox News: The main stream media is trying hard to make a big deal out of this. #MelaniaTrump pic.twitter.com/8muYrz7OmN — Afshin Afghan (@Afshin222) June 22, 2018

А під час поїздки до Кенії дружина президента США прикрасила свою голівоньку капелюхом у стилі колонізаторів Африки, через що теж отримала чималу порцію критики.

"Колонізаторка" Трамп відзначилася у Кенії

Меланія Трамп дуже любить носити плащі та кейпи, через що її порівнюють із супергероїнею.

Плащі, пальтечка та кейпи - це фішка американської першої леді

Той момент, коли вділася пафосніше за королеву

Небайдужа вона й до взуття Christian Louboutin і надягає його навіть тоді, коли підбори геть недоречні. Сміялися свого часу і з її "городнього" гламуру.

Меланія на стилі саджає деревце

Чим вищі підбори, тим, мабуть, зручніше

Днями перше пара Америки знову трохи погосподарювала коло Білого дому

Нагадаємо, кілька років тому дружина Трампа невдало змінила колір волосся і стала схожа на героїню комедії "Американський пиріг". На Різдво ж її вже традиційно стібуть за креатив у декорі Білого дому.

Фото з соцмереж, із Instagram Меланії Трамп

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