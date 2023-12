Блуза з "поцькою" та гламур із лопатою: найскандальніші луки Меланії Трамп до її 50-річчя

Здійснивши карколомний злет від словенської еротик-моделі до дружини мільярдера, а потім і до першої леді, Меланія Трамп роками не залишає перших шпальт світових ЗМІ. І, звісно ж, чимало уваги привертає до себе кожен її лук.

Із нагоди 50-річчя дружини Дональда Трампа, яке вона святкувала 26-го квітня, ми вирішили пригадати найскандальніші образи господині Білого дому.

Так свого часу наробила галасу рожева блуза Меланії, з бантом, який багато кому видався подібним до дамського статевого органу. Були припущення, що в такий спосіб перша леді потроллила свого чоловіка за його заяву, що він "хапає за поцьки" красивих жінок.

Реклама:

Дуже резонансним ляпом стала поява першої леді на публіці в куртці з написом "Мені насправді байдуже, а вам?". У ній Трамп навідалася до дітей нелегальних мігрантів, розлучених із батьками.

Crying Children: I want my papa.



Melania Trump: I really don’t care, do you?



Donald Trump: No, I don’t.



Fox News: The main stream media is trying hard to make a big deal out of this. #MelaniaTrump pic.twitter.com/8muYrz7OmN