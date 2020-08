Подружні ніжності: Меланія Трамп знову привселюдно не дала руку Дональду. ВІДЕО

Подейкують, перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп ледве терпить свого чоловіка Дональда, який не дарує їй подарунків, лишає під дощем без парасолі, ще й буцімто крутить із іншими жінками.

У мережі неодноразово звертали увагу на те, як емоції Меланії виказує її мова тіла. Зокрема як вона уникає доторків Дональда, забуваючи, що на них націлені камери.

Черговий такий інцидент стався днями, коли подружжя прилетіло на військову авіабазу Ендрюс та спускалося з літака.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w