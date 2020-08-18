Подружні ніжності: Меланія Трамп знову привселюдно не дала руку Дональду. ВІДЕО

Подейкують, перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп ледве терпить свого чоловіка Дональда, який не дарує їй подарунків, лишає під дощем без парасолі, ще й буцімто крутить із іншими жінками.

У мережі неодноразово звертали увагу на те, як емоції Меланії виказує її мова тіла. Зокрема як вона уникає доторків Дональда, забуваючи, що на них націлені камери.

Черговий такий інцидент стався днями, коли подружжя прилетіло на військову авіабазу Ендрюс та спускалося з літака.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w — The Hill (@thehill) August 16, 2020

"Дивовижно, як Меланії навіть на кілька секунд несила вдати, ніби їй подобається Трамп", - коментують відео в Twitter.

Іще користувачі звернули увагу, як виріс син подружжя, Беррон. 14-річний хлопець, який дуже рідко з'являється на публіці, вже вищий і за маму, і за тата.

"Співчуваю їхньому синові. Зростати в домі, де немає любові, це, мабудь огидно", - зазначають у соцмережі.

Водночас деякі користувачі вважають, що в цьому конкретному випадку хейтери Трампів роздувають із мухи слона, мовляв, Меланія на дала чоловікові руку лише тому, що хотіла підстрахувати своє плаття, щоби його не роздмухував вітер. Коли ж вони з Дональдом ішли льотовищем, то вже трималися за руки.

Нагадаємо, раніше в Трампа була "мила звичка" бігти вперед, змушуючи дружину самотньо шкандибати за собою.

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