Зе-депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуарів майже на півмільйона
Головна модниця від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва за останні дні примудрилася вигуляти в Раду аксесуари, сукупна вартість яких сягає близько 500 тисяч гривень.
Журналісти "Страна" та "Новини.LIVE" сфотографували депутатку в годиннику вартістю 400 тисяч гривень та з сумочкою і намистом приблизно на 100 тисяч.
Так, в один із днів Дмитрієва з’явилася у парламенті в годиннику з діамантами від швейцарського бренду Jacob & Co, вартість якого на знижці сягає 9500 доларів. А початкова їхня ціна близько 15-ти тисяч доларів (390 тисяч гривень).
У декларації депутатки є цей хронометр. Там зазначено, що дата його набуття - 31.12.2010. Тобто, скоріше за все, куплений він якраз за початкову ціну.
4-го листопада Оксана була трішки скромніша, прийшовши на роботу з сумочкою від Lanvin та в культовому намисті від Chanel.
Нагадаємо, нещодавно Дмитрієва була на модному показі із сумочкою від Bulgari.
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