Зе-депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуарів майже на півмільйона

Головна модниця від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва за останні дні примудрилася вигуляти в Раду аксесуари, сукупна вартість яких сягає близько 500 тисяч гривень.

Журналісти "Страна" та "Новини.LIVE" сфотографували депутатку в годиннику вартістю 400 тисяч гривень та з сумочкою і намистом приблизно на 100 тисяч.

Так, в один із днів Дмитрієва з’явилася у парламенті в годиннику з діамантами від швейцарського бренду Jacob & Co, вартість якого на знижці сягає 9500 доларів. А початкова їхня ціна близько 15-ти тисяч доларів (390 тисяч гривень).

У декларації депутатки є цей хронометр. Там зазначено, що дата його набуття - 31.12.2010. Тобто, скоріше за все, куплений він якраз за початкову ціну.

"Страна" стверджує, що на зап'ясті депутатки саме цей коштовний годинник фото страна

Ціна цього аксесуару від 9 до 15 тисяч долларів

4-го листопада Оксана була трішки скромніша, прийшовши на роботу з сумочкою від Lanvin та в культовому намисті від Chanel.

Ця модель сумки коштує близько 55 тисяч гривень, а намисто тягне на 45 тисяч фото олександр гончаров

Зараз сумку можна купити дешевше

Подібні прикраси від Шанель полюбляє також Юлія Тимошенко

Нагадаємо, нещодавно Дмитрієва була на модному показі із сумочкою від Bulgari.

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