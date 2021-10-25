Депутатка Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумку на показ колекції Осадчої з Таном
Понеділок, 25 жовтня 2021, 11:55
22-го жовтня в одному з арт-центрів Києва телеведуча Катерина Осадча і дизайнер Андре Тан презентували свою спільну осінню капсулу під назвою Timeless.
Подивитися на зіркову колаборацію завітали депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва, дочка співвласника мережі супермаркетів АТБ, співачка Ганна Буткевич, видавниця Поліна Неня, фотографка Соня Плакидюк та багато інших.
Фото з події оприлюднив сайт OREST.
Фото Orest.com
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