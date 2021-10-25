Депутатка Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумку на показ колекції Осадчої з Таном

22-го жовтня в одному з арт-центрів Києва телеведуча Катерина Осадча і дизайнер Андре Тан презентували свою спільну осінню капсулу під назвою Timeless.

Подивитися на зіркову колаборацію завітали депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва, дочка співвласника мережі супермаркетів АТБ, співачка Ганна Буткевич, видавниця Поліна Неня, фотографка Соня Плакидюк та багато інших.

Фото з події оприлюднив сайт OREST.

У своїй колаборації Катя і Андре використали принти за мотивами картин Марії Приймаченко і Тетяни Яблонської

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Ольга Джарти

Зе-депутатка Дмитрієва поза Радою полюбляє бути яскравою. А от Ганна Буткевич обрала ч/б

До речі, любителька дорогих сумок Дмитрієва і на моду прийшла з недешевим аксесуаром. Подібна сумочка від Bulgari коштує приблизно 2-3 тисяч доларів фото jetsetter

Поліна Неня майже у кольорах прапора

Фотографка Соня Плакидюк

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Голова оргкомітету Тижня моди Ірина Данилевська

Шеф-редакторка Elle Україна Соня Забуга

Фото Orest.com