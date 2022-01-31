Нова дівчина Каньє Веста попозувала для глянцю у боді від українського бренду. ФОТО

Американська акторка Джулія Фокс, яка є прихильницею епатажних луків, з’явилася у речі від українського бренду на сторінках видання Numero Netherlands. Зірка опублікувала фото ще у серпні, але про це стало відомо лише зараз.

На знімках, які Фокс виклала у своєму Instagram, вона постала у боді-бестселері від українського бренду TTSWTRS.

Джулія обрала боді з колекції SS21 Фото з Instagram JULIAFOX

Приємно бачити нову дівчину Каньє в одязі від українського бренду

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Український бренд настільки популярний, що продається й на іноземних рітейлах

Українські бренди все більше здобувають світове визнання. Нещодавно французька модель Тіна Кунакі засвітила спіднє від дизайнерки Валерії Жильової на знімках з відпустки.

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