18-річна дочка Тома Круза відмовилася від його прізвища – ЗМІ

Вочевидь, стосунки Круза з дочкою стають дедалі гіршими фото GETTY IMAGES

Здається, у Голлівуді назріває повальний тренд серед зіркових нащадків. Слідом за двома дочками Бреда Пітта, позбутися батькового прізвища вирішила і 18-річна донька Тома Круза Сурі.

Як пише Page Six, посилаючись на випускні списки зі школи, дівчина тепер має прізвище Ноель. Це є частиною повного імені її мами Кеті Холмс (Kate Noelle Holmes). Сама ж Сурі, яка днями відзначила випускний у компанії друзів та хлопця, також потрапила в об’єктив папараці у випускній мантії та бонеті.

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Цікаво, що до цього офіційно жодної інформації про намір змінювати прізвище не було. Однак, як відомо, Сурі має погані стосунки з батьком та не бачилася з ним вже понад 11 років.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, в який університет та на кого вступила дівчина.