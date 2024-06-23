18-річну доньку Круза помітили з хлопцем на випускному. Фото

18-річна донька акторів Тома Круза та Кеті Холмс, Сурі днями відсвяткувала свій випускний зі школи у Нью-Йорку.

Папараці зазнімкували дівчину у колі її друзів та хлопця, який супроводжував доньку Круза на випускний. Вона виглядала щасливою та багато сміялася.

Для святкування закінчення школи Сурі обрала корсетну сукню на бретелях у квітковий принт, образ вона доповнила золотими босоніжками на підборах. На руці у неї була бутоньєрка, яку традиційно одягають на святкування закінчення школи.

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За даними Daily Mail, Сурі супроводжував її однокласник Тобі Коен, він музикант-початківець. Пишуть, що він чимось схожий на батька Сурі.

Сам Том Круз, очікувано, не з'явився на випускному рідної доньки, з якою не бачився понад 12 років. В цей час актор розважався на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні.

Нагадаємо, Том Круз не спілкується з донькою через релігію, яку він сповідує - саєнтологію.

Як відомо, у Круза є ще двоє старших дітей, яких він всиновив у шлюбі з акторкою Ніколь Кідман. Вони пішли по стопах батька й теж сповідають саєнтологію.