Багатодітна дружина Тігіпка похизувалася шпагатом і поміркувала про справжню розкіш

Третя дружина політика та бізнесмена Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко пояснила, що вона вважає справжньою розкішшю у житті.

Своїми роздумами 40-річна багатодітна мама поділилася в Instagram, поділившись фраментом свого тренування. Алла показала, як сидить у шпагаті.

Алла часто демонструє своїй Insta-аудиторії, як працює над своєю фізичною формою

"Справжня розкіш у житті: час; здоров'я; спокійний розум; добрий нічний сон; люди, яких ти любиш, поряд; люди, які люблять тебе", - зазначила жінка.

Як відомо, свою з 64-річним Тігіпком четверту спільну дитину, дівчинку Юліанну Зіневич-Тігіпко народила влітку 2024-го року. Вже через два тижні після пологів Алла повернулася до занять спортом.

Колись Юліанна, мабуть, долучиться до маминих тренувань, а поки малу бавить старший брат

Нагадаємо, всього в Сергія восьмеро нащадків.