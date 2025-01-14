Багатодітна дружина Тігіпка похизувалася шпагатом і поміркувала про справжню розкіш
Третя дружина політика та бізнесмена Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко пояснила, що вона вважає справжньою розкішшю у житті.
Своїми роздумами 40-річна багатодітна мама поділилася в Instagram, поділившись фраментом свого тренування. Алла показала, як сидить у шпагаті.
"Справжня розкіш у житті: час; здоров'я; спокійний розум; добрий нічний сон; люди, яких ти любиш, поряд; люди, які люблять тебе", - зазначила жінка.
Як відомо, свою з 64-річним Тігіпком четверту спільну дитину, дівчинку Юліанну Зіневич-Тігіпко народила влітку 2024-го року. Вже через два тижні після пологів Алла повернулася до занять спортом.
Нагадаємо, всього в Сергія восьмеро нащадків.
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