19-річна донька Тігіпка засвітилася з бойфрендом на закритті Одеського кінофесту. Фото

Середня донька банкіра Сергія Тігіпка Анастасія відвідала закриття Одеського кінофестивалю, президенткою якого є її мама Вікторія Тігіпко.

19-річна Ася (як дівчину називають близькі) вийшла на публіку не сама, а зі своїм бойфрендом.

Фото разом оприлюднила Вікторія Тігіпко в Instagram.

Друга дружина Сергія Тігіпка, Вікторія з їхньою дочкою Асею та її хлопцем Фото з Instagram

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Як відомо, Ася - творча особистість. Вона малює і займається танцями. Також дівчина працює координаторкою у WTech - комьюніті для жінок-підприємиць, створеному її мамою.

До речі, нинішня дружина Тігіпка Алла підписана на Асю в Instagram і лайкає її фото Фото ОМКФ

Нагадаємо, у шлюбі Сергія Тігіпка з Вікторією, який розпався у 2018-му, народилося троє дітей: сини Леонтій і Тимофій та дочка Ася. Також у 64-річного банкіра є дочка Анна від першого шлюбу і 4-ро дітей від нинішньої дружини, 39-річної Алли Зіневич.