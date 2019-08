ЗМІ: 66-річна Бріджит Макрон омолодилася за допомогою пластики. ФОТО

Перша леді Франції Бріджит Макрон уже два роки епатує світ своїми молодіжними луками та вмінням жити, не переймаючись, "що люди скажуть".

Утім подейкують, секрет 66-річної дружини президента не лише в легкій вдачі та юності її душі, а й у вправності рук пластичних хірургів. За повідомленням французьких ЗМІ, 17-го липня Бріджит зробили підтяжку обличчя.

Так це або ні - власну думку про це можна спробувати скласти, роздивившись свіжі фото першої леді. Днями Макрон уперше після чималої перерви з'явилася на людях.

Зокрема 19-го серпня вони з чоловіком приймали президента Росії Володимира Путіна в своїй резиденції на півдні Франції. Про це пише The Daily Mail.

