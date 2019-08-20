ЗМІ: 66-річна Бріджит Макрон омолодилася за допомогою пластики. ФОТО

Перша леді Франції Бріджит Макрон уже два роки епатує світ своїми молодіжними луками та вмінням жити, не переймаючись, "що люди скажуть".

Утім подейкують, секрет 66-річної дружини президента не лише в легкій вдачі та юності її душі, а й у вправності рук пластичних хірургів. За повідомленням французьких ЗМІ, 17-го липня Бріджит зробили підтяжку обличчя.

Так це або ні - власну думку про це можна спробувати скласти, роздивившись свіжі фото першої леді. Днями Макрон уперше після чималої перерви з'явилася на людях.

Зокрема 19-го серпня вони з чоловіком приймали президента Росії Володимира Путіна в своїй резиденції на півдні Франції. Про це пише The Daily Mail.

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France's first lady Brigitte Macron, 66, is seen for the first time since 'having three-hour cosmetic surgery in Paris' https://t.co/VD1QgLcjPG — Daily Mail Online (@MailOnline) August 20, 2019

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Couplemacronfan (@couplemacronfan) 19 Сер 2019 р. о 1:25 PDT

Руку Бріджит Макрон підтримував медичний слінг, який вона потім зняла перед фотоколом. Тож імовірно, липневий візит дружини президента до лікарні міг бути пов'язаний із якоюсь травмою. Проте джерела стверджують, що йшлося саме про косметичну хірургію обличчя.

Бріджит Макрон закидають підтяжку обличчя

Зі слів інсайдерів, перша леді побувала на консультації в елітній клініці American Hospital 16-го липня. Супроводжували Макрон щонайменше чотири охоронця та конвой із трьох автівок. Наступного дня вона прибула на саму операцію, що проводилася під загальним наркозом та минула без ускладнень. Того ж вечора пацієнтка повернулася додому.

Офіційні представники Бріджит Макрон поки не дали коментарів на цю тему.

Французька перша леді вийшла на люди після кількатижневої перерви

Як відомо, перша леді старша від свого чоловіка на 25 років. Бріджит колись була вчителькою Еммануеля, він кохає її з 15 років.

Для Макрон тема вікової різниці ніколи не була табу. В одному з інтерв'ю вона пожартувала, що це - єдиний недолік її обранця.

Фото з Instagram, Twitter, "ТАСС" із The Daily Mail та офіційного сайту Путіна