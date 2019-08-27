Пристрасті G7: як Меланія Трамп Трюдо цілувала, а бразильський президент Макронів образив

Коли лідери країн "Великої сімки" чи "Двадцятки" збираються разом, не менш цікавим за офіційні підсумки саміту щоразу виявляється особисте спілкування. Мова тіла під час фотоколів, неформальні балачки та поцілунки - дещо з цього потім перетворюється на інтернет-меми.

Не став винятком і саміт G7, що відбувся днями у французькому Біарріці.

Так канадський прем'єр Джастін Трюдо та перша леді США Меланія Трамп зачарували мережу "поцілунком у стилі Vogue", а перша леді Франції Бріджит Макрон від душі цмокнула набурмосеного як завжди Дональда Трампа.

У Twitter вже запустили хештег #MelaniaLovesJustin ("Меланія кохає Джастіна").

"Якщо Дональд колись зажадає доказів глобального потепління - можна більше не шукати", - пишуть інтернет-жартівники.

My picture of the day! #MelaniaLovesJustin Brigitte & Emmanuel are all of us! (&the guy behind!) #G7Spot pic.twitter.com/cofAqCn4S5 — MrsMe (@MrsMe15556009) August 26, 2019

"Бріджит та Еммануель - це всі ми! (а ще той чолов'яга позаду!), - коментують вірусне фото.

Користувачів не дивує, що Меланія Трамп піддалася чарам Трюдо, адже встояти проти нього просто неможливо.

"Знайди в житті того, хто буде дивитися на тебе так, як Меланія Трамп на Джастіна Трюдо...", - пишуть в мережі.

Give Melania a break, Trudeau has that look a lot of people like.#MelaniaLovesTrudeau #MelaniaLovesJustin pic.twitter.com/znAIS4kaea — Karl Olnhausen (@kolnhausen) August 26, 2019

Нагадаємо, канадець уже майже 15 років як одружений і має трьох діток від дружини Софі.

Між іншим, не обійшлося й без скандалу: президент Бразилії Жаїр Болсонару дозволив собі хамський жарт на адресу французького колеги та його дружини. Болсонару скипів через рішення G7 виділити грошову допомогу на гасіння лісів Амазонії. На його думку, таке ставлення, зокрема тиск Франції в цьому питанні є зневажливим, як ніби то Бразилія є колонією чи нічийною землею, написав політик у соцмережі.

Один із його підписників запостив колаж із фото обох президентів із дружинами, 66-річною Бріджит Макрон та 37-річною Мішель Болсонаро.

"Тепер розумієте, чому Макрон присікується до Болсонаро?", - зазначив дотепник.

Жаїра Болсонаро те дуже потішило.

"Не принижуйте чувака. Гг", - відреагував він.

Еммануель Макрон теж не змовчав. Під час прес-конференції в Біарріці він наголосив, що бразильський колега дозволив собі "надзвичайно грубі коментарі" щодо його дружини.

"Це сумно. Сумно для нього, передусім, але сумно для бразильців. Я відчуваю велику прихильність та повагу до бразильського народу й сподіваюся, що дуже скоро вони матимуть президента, який поводитиметься кяк президент", - цитує Макрона RFI.

Нагадаємо, торік Дональд Трамп під час зустрічі з Макроном спробував показати перед камерами, що альфа-самець тут він.

Відео з YouTube, фото з соцмереж