Пристрасті G7: як Меланія Трамп Трюдо цілувала, а бразильський президент Макронів образив

Коли лідери країн "Великої сімки" чи "Двадцятки" збираються разом, не менш цікавим за офіційні підсумки саміту щоразу виявляється особисте спілкування. Мова тіла під час фотоколів, неформальні балачки та поцілунки - дещо з цього потім перетворюється на інтернет-меми.

Не став винятком і саміт G7, що відбувся днями у французькому Біарріці.

Так канадський прем'єр Джастін Трюдо та перша леді США Меланія Трамп зачарували мережу "поцілунком у стилі Vogue", а перша леді Франції Бріджит Макрон від душі цмокнула набурмосеного як завжди Дональда Трампа.

У Twitter вже запустили хештег #MelaniaLovesJustin ("Меланія кохає Джастіна").

"Якщо Дональд колись зажадає доказів глобального потепління - можна більше не шукати", - пишуть інтернет-жартівники.

My picture of the day! #MelaniaLovesJustin Brigitte & Emmanuel are all of us! (&the guy behind!) #G7Spot pic.twitter.com/cofAqCn4S5