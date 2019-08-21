"Вінішко" і напівголі тьоті: мережу збурили провокаційні фото 10-річного сина Потапа та Горової
Шоумен Олексій Потапенко та продюсерка Ірина Горова опинилися під шквалом сердитих коментарів у мережі. Доброзичливців украй непокоїть, як зіркове експодружжя виховує свого 10-річного сина Андрія.
Мережу збурили фото хлопчика у футболці з написом про алкоголь та в компанії напівголих сексі-кралечок.
Андрій сфотографувався на зйомках якогось кліпу.
Фраза "В смысле нет винишка?" на одязі дитини багато кому видалася недоречною та неприпустимою.
"Що з нього виросте?", - побиваються коментатори.
"А на 14-річчя ви йому подаруєте повію?", - цікавляться моралисти.
Потапові та Горовій докоряють тим, що вони "змалку привчають сина до алкоголю та шльондр".
Водночас чимало підписників зацінили гумор і похвалили фото.
Нагадаємо, в колишніх чоловіка та дружини немає протиріч щодо виховання Андрія. Вони намагаються всебічно розвивати хлопчика та бути йому друзями.