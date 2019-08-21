"Вінішко" і напівголі тьоті: мережу збурили провокаційні фото 10-річного сина Потапа та Горової

Шоумен Олексій Потапенко та продюсерка Ірина Горова опинилися під шквалом сердитих коментарів у мережі. Доброзичливців украй непокоїть, як зіркове експодружжя виховує свого 10-річного сина Андрія.

Мережу збурили фото хлопчика у футболці з написом про алкоголь та в компанії напівголих сексі-кралечок.

Андрій сфотографувався на зйомках якогось кліпу.

Фото сина Потапа і Горової обурило багатьох інтернет-користувачів

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Фраза "В смысле нет винишка?" на одязі дитини багато кому видалася недоречною та неприпустимою.

"Що з нього виросте?", - побиваються коментатори.

"А на 14-річчя ви йому подаруєте повію?", - цікавляться моралисти.

Підписники бідкаються, що ж тепер виросте з хлопчика

Потапові та Горовій докоряють тим, що вони "змалку привчають сина до алкоголю та шльондр".

Водночас чимало підписників зацінили гумор і похвалили фото.

Нагадаємо, в колишніх чоловіка та дружини немає протиріч щодо виховання Андрія. Вони намагаються всебічно розвивати хлопчика та бути йому друзями.

Фото з Instagram Потапа та Горової